Venezia 2023: definita la selezione ufficiale Venice Immersive

Sono state scelte le opere XR - Extended Reality dell'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (30 agosto - 9 settembre 2023) della Biennale di Venezia 2023 per la sezione denominata Venice Immersive, che si terrà nella Venice Immersive Island (isola del Lazzaretto Vecchio), a brevissima distanza dal Lido di Venezia, nelle seguenti date:

29 agosto (pomeriggio): preview stampa

30 agosto: apertura riservata agli accrediti Stampa e Industry

31 agosto - 9 settembre: apertura al pubblico e a tutti gli accrediti

Venice Immersive è interamente dedicata ai media immersivi e include tutti i mezzi di espressione creativa XR - Extended Reality: video 360° e opere XR di qualsiasi durata, incluse installazioni e mondi virtuali. La sezione Venice Immersive dell'80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si avvale del supporto di HTC Vive e VRChat. Venice Immersive presenterà 44 progetti da 25 paesi e 24 opere nella sezione Worlds Gallery:

28 progetti in Concorso

10 progetti Fuori Concorso - Best Of Venice Immersive (i migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l'ultima edizione della Mostra)

6 progetti sviluppati nel corso di Biennale College Cinema - VR: 1 progetto realizzato grazie al grant della settima edizione, 5 progetti sviluppati nell'ambito del workshop internazionale di precedenti edizioni

24 mondi selezionati nella Worlds Gallery, presentato in World Hop Tours guidati, visite guidate immersive. Gli utenti saranno accompagnati attraverso i mondi VRChat selezionati presentati nella Worlds Gallery. Un ecosistema di mondi virtuali immersivi creati da artisti indipendenti da tutto il mondo.

Il Venice Immersive World su VRChat presenterà una versione virtuale della Venice Immersive Island. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la sezione Worlds Gallery presenterà una selezione di 24 mondi virtuali. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge.

A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale tra i principali festival, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, sulla location dell'isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. L'accessibilità online di Venice VR Expanded ha rappresentato nelle edizioni 2020 e 2021 un impegno e una sfida per garantire la presenza, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell'esperienza di questa nuova forma d'arte anche in anni di necessario distanziamento. Con l'edizione 2022 la sezione, rinominata Venice Immersive, è tornata sull'isola, rinnovata e accresciuta.