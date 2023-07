Venezia 2023: Bradley Cooper non sarà presente per presentare Maestro

Bradley Cooper è protagonista e regista del film Maestro e ha deciso di non partecipare a Venezia 2023, dove il progetto verrà presentato in anteprima mondiale.

Bradley Cooper, come aveva anticipato il direttore Alberto Barbera, non sarà presente a Venezia 2023, dove verrà presentato in anteprima mondiale il suo film Maestro.

L'attore e regista ha preso la decisione in sostegno dei suoi colleghi in sciopero.

L'assenza della star

A causa dei tentativi di SAG-AFTRA di ottenere nuovi accordi per i propri membri, Amazon Studios ha deciso di ritirare Challengers diretto da Luca Guadagnino dall'evento cinematografico, di cui avrebbe dovuto essere il film di apertura. Il progetto con star Zendaya ha una data di uscita posticipata all'aprile 2024, ma attualmente è l'unico titolo annunciato che è poi stato rimosso dal programma della Mostra Internazionale D'arte Cinematografica.

Bradley Cooper avrebbe potuto essere presente all'atteso appuntamento, essendo coinvolto nella doppia veste di regista e protagonista di Maestro, ma ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti dei colleghi membri del sindacato degli attori e degli sceneggiatori.

Bradley Cooper, Il lato positivo di essere una star

Maestro, il film biografico su Leonard Bernstein, avrà nel suo cast anche Carey Mulligan, Maya Hawke e Matt Bomer.

Cooper ha co-scritto il film con Josh Singer e segna il ritorno alla regia dell'attore dopo A Star Is Born.

Nel team della produzione ci sono anche Martin Scorsese e Steven Spielberg.