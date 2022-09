Venezia 2022: Timothée Chalamet fa impazzire i fan sul red carpet della premiere di Bones And All

Durante la premiere si Bones And All di Luca Guadagnino, Timothee Chalamet ha infuocato il red carpet della 79 edizione del Festival di Venezia.

Timothée Chalamet ha letteralmente fatto impazzire i fan che si sono presentati alla premiere di Bones And All, sfoggiando un completo rosso sul red carpet di Venezia 2022. La mise dell'attore consisteva in un abito effetto nude-look, targato di Haider Ackermann, che lasciava scoperta tutta la sua schiena.

Secondo quanto riferito da alcune testate statunitensi, il vestito di Chalamet farebbe parte della nuova edizione collegata alla collezione prêt-à-porter primavera 2018 di Ackermann. L'outfit consiste in un top simile a una sciarpa, che scende fino alla cintura e si unisce ad un paio di pantaloni attillati.

L'attore, che indossa spesso le invenzioni del celeberrimo stilista francese, aveva scelto un capo di Ackermann anche per la premiere di Dune dello scorso anno, che ha sempre avuto luogo presso il Festival del cinema di Venezia. I due, a quanto pare, avrebbero anche stretto amicizia: lo stilista si è persino unito alla star sul tappeto rosso lo scorso venerdì.

Secondo alcuni, l'abito scelto da Timothée Chalamet sarebbe un chiaro riferimento alla pellicola diretta da Luca Guadagnino: l'attore, oltre ad aver indossato un abito che ricorda una cascata di sangue, di recente ha anche utilizzato molte emoji che sembrano essere direttamente collegate al tema centrale di Bones And All: