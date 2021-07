Venezia 2021: Spencer con Kristen Stewart in concorso al Festival

Spencer, il film drammatico su Lady Diana di Kristen Stewart, sarà presentato in anteprima presso il Festival di Venezia.

Spencer, l'attesissimo dramma di Pablo Larraín con Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, a settembre sarà presentato in anteprima mondiale in concorso a Venezia 2021, come ha recentemente confermato un giornalista di Variety.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Scritto dal creatore di "Peaky Blinders", Steven Knight, il film è incentrato su un fine settimana all'inizio degli anni '90 in cui Diana decise di separarsi dal principe Carlo a causa di alcune indiscrezioni relative alla sua presunta infedeltà. La principessa stava trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, quando decise di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.

La Stewart recita nel film al fianco della star di Poldark, Jack Farthing, che interpreta il principe Carlo. Nel cast figura anche il candidato ai BAFTA, Timothy Spall, la candidata all'Oscar Sally Hawkins e Sean Harris. La pellicola uscirà nel 2022, in occasione del 25° anniversario della morte di Diana.

Spencer: Kristen Stewart è Lady Diana nella prima foto ufficiale

Mentre a Venezia gli organizzatori stanno preparando una vera e propria scaletta stellare, la pandemia e l'aumento del numero delle varianti stanno gettando un'ombra sul festival che, in teoria, dovrebbe iniziare il 1 settembre. Il Festival di Cannes, in corso ormai da 6 giorni, ha causato un lieve aumento dei contagi nonostante il rigido protocollo che tutti i partecipanti stanno rigorosamente seguendo.