Venezia 2021: Mondocane con Alessandro Borghi nella Settimana della Critica

Annunciato il programma della Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2021 che vede in selezione anche l'italiano Mondocane di Alessandro Celli con Alessandro Borghi.

Mondocane: Alessandro Borghi in una scena inquietante

Battono bandiera italiano anche la coproduzione italo-franco-svizzera Mother Lode di Matteo Tortone, favola moderna e tragica ambientata tra Lima e La Rinconada, città mineraria sulle Ande peruviane, e il film di chiusura The Last Chapter di Gianluca Matarrese, co-prodotto con la Francia, una confessione intima e audace tra il regista e il suo amante, un gioco di dominio e sottomissione che passa attraverso l'universo del bondage, i traumi dell'AIDS e anche la teoria delle immagini.

A inaugurare la Settimana della Critica, fuori concorso sarà invece la co-produzione americano-cambogiana Karmalink di Jack Wachtel, ambientata a Phnom Penh in un futuro prossimo. Qui un ragazzino adolescente si allea con una brillante ragazzina senzatetto del suo quartiere per risolvere il mistero dei sogni delle sue vite passate.

Tra i film in competizione, tutte opere prime e seconde, anche The Salamander di Alex Carvalho, Zalava dell'iraniano Arsalan Amiri e Detours di Ekaterina Selenkina.

Da qualche anno oltre la selezione in concorso di sette lungometraggi e due eventi speciali, la Settimana Internazionale della Critica si è arricchita di una nuova, importantissima sezione dedicata al cinema breve e ai giovanissimi registi italiani, con una vetrina di cortometraggi, anche essi in concorso, realizzata in collaborazione e con il sostegno imprescindibile di Luce Cinecittà. Anche in questo caso lo scopo è chiaro: segnalare all'attenzione del pubblico e in particolare delle produzioni, registi di talento. Il fatto che alcuni di essi, selezionati negli anni passati, abbiano nel frattempo esordito nel lungometraggio è motivo di grande soddisfazione e dimostra concretamente la bontà del progetto.

La Mostra del Cinema di Venezia si terrà dall'1 all'11 settembre 2021.