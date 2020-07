Venezia 2020 non sarà un'edizione "italocentrica", i dettagli dal panel di UltraPop Festival

Il programma di Venezia 2020 sarà svelato in una conferenza stampa che si svolgerà il 28 luglio e il panel che si è svolto nell'ambito dell'UltraPop Festival, in diretta su Twitch, ha confermato qualche dettaglio sull'organizzazione a cui aveva già accennato il direttore della Mostra Alberto Barbera.

L'appuntamento ha visto la partecipazione di Emanuele Rauco che fa parte del team dei selezionatori del festival veneziano, Chiara Nicoletti, Giorgio Gosetti responsabile delle Giornate degli Autori, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

Come annunciato alcuni giorni fa, in questa edizione 2020 dell'appuntamento cinematografico internazionale non ci saranno le sezioni Sconfini e Venezia Classici e si cercherà di sfruttare gli spazi a disposizione, differenziando gli accessi alle sale e agli spazi, per permettere a ogni tipologia di spettatore, accreditati o semplici acquirenti dei biglietti, di vivere l'esperienza del festival e accedere alle proiezioni.

I posti a disposizione nelle sale e nell'area stampa saranno, ovviamente, meno rispetto al passato, tuttavia è ancora presto per avere un'idea precisa di quali saranno le regole da rispettare. L'organizzazione spera, meteo permettendo, di poter sfruttare anche le strutture all'aperto realizzate per l'occasione.

I film in programma saranno quindi circa 55 e ci saranno delle produzioni americane, anche se molti titoli di punta non saranno presenti per vari motivi che comprendono lo spostamento della cerimonia di premiazione degli Oscar all'impossibilità di completare la post-produzione in tempo, senza dimenticare qualche ostacolo alla presenza statunitense in Italia a causa della situazione di emergenza attualmente ancora in corso.

Le star dovrebbero comunque essere presenti sul red carpet e, nel caso fossero impossibilitate ad arrivare a Venezia, si collegheranno sfruttando le tecnologie per le conferenze stampa e per presentare il proprio film agli spettatori.

Venezia 2020 non sarà comunque un'edizione "italocentrica" e dovrebbe essere assicurata la presenza di titoli provenienti da molte parti del mondo e dell'Europa.

Giorgio Gosetti ha sottolineato che le Giornate degli Autori, per quanto riguarda la selezione, non ha subito particolari conseguenze e il tempo trascorso in lockdown ha permesso invece di avere più tempo per visionare i film e sono state ricevute molte proposte particolarmente interessanti.

Alla Mostra, tuttavia, non dovrebbero esserci molti titoli francesi a causa della scelta di Cannes che ha mantenuto la propria selezione e sembra abbia già "opzionato" alcuni titoli per la prossima edizione, facendo quindi slittare l'uscita di alcuni progetti al 2021.

Per avere delle notizie più precise e scoprire il programma di Venezia 2020 non resta quindi che attendere 15 giorni.

