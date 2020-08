Venezia 2020: Kate Winslet, Jennifer Hudson e Glenn Close nel cast del VR Baba Yaga

Kate Winslet, Jennifer Hudson e Glenn Close affiancando Daisy Ridley nel cast vocale del corto d'animazione in VR Baba Yaga, che sarà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2020.

Le star Kate Winslet, Jennifer Hudson e Glenn Close si uniscono al cast della pellicola d'animazione in VR Baba Yaga, che verrà lanciata in anteprima mondiale nel corso di Venezia 2020. Le tre attrici affiancheranno l'inglese Daisy Ridley.

Jennifer Hudson è anche produttrice esecutiva del corto d'animazione realizzato da Baobab Studios, che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre come parte di Venice VR Expanded, la sezione dedicata alla Realtà Virtuale.

Baba Yaga, scritto e diretto da Eric Darnell, è co-diretto da Mathias Chelebourg. Nel corto, lo spettatore viene introdotto come personaggio in un mondo incantato, e le sue scelte possono condizionare la fine della storia. L'enigmatica strega Baba Yaga (Kate Winslet) usa il suo potere per fermare gli abitanti del villaggio che minacciano la sua Foresta incantata (Jennifer Hudson). Quando la madre degli spettatori, il Capo (Glenn Close), si ammala, starà a loro insieme alla loro sorella Magda (Daisy Ridley) introdursi nella foresta pluviale alla scoperta dei suoi misteri per trovare la cura da Baba Yaga.

Jennifer Hudson ha dichiarato: "Anche se questa storia affonda le sue radici nel folclore classico, siamo stati ispirati a darle una luce moderna focalizzandoci su temi ambientali e su personaggi femminili forti, temi che il mondo ha bisogno di esplorare oggi più che mai."