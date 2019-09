Venezia 2019 invasa dagli zombie!

Gli zombie invadono la Mostra del Cinema di Venezia 2019, ma non stiamo parlando di celebrità attempate (non ci permetteremmo mai) ma di un'iniziativa dedicata al regista Lucio Fulci.

Il brivido arriva a Venezia 2019, una fila di zombie ha invaso l'hotel Excelsior per poi riversarsi, silenziosa e inarrestabile, per le strade del Lido, fino a giungere in sala Darsena, tra telecamere e la curiosità di molti. Vero che dopo giorni e giorni noi giornalisti accreditati ci sentiamo tutti un po' zombie al pascolo, ma una cosa così non si era di certo mai vista. E non si trattava neanche di una puntata di The Walking Dead, sebbene in passato Robert Kirkman, abbia indicato in Venezia uno scenario ideale. In realtà la processione di morti viventi è stata organizzata per promuovere il documentario Fulci for Fake di Simone Scafidi, il primo biopic su Lucio Fulci, che indaga il lavoro e la persona del regista di pellicole di culto come Zombi 2 e Paura nella città dei morti viventi attraverso la proiezione di materiale inedito e le testimonianze di Michele Soavi, del compositore Fabio Frizzi, di Enrico Vanzina e di attori come Paolo Malco e Nicola Nocella.

Insomma, tra le iniziative zombie a Venezia e le apparizioni del Samara Challenge in mezza Italia, in questo periodo c'è poco da stare tranquilli!

La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è giunta alla sua 76esima edizione e dopo 11 giorni di intensa attività si concluderà sabato 7 settembre con il film di chiusura The Burnt Orange Heresy e l'attesissima cerimonia di premiazione (ci auguriamo senza zombie!)