Le veline di Striscia la Notizia arrivano da Amici di Maria De Filippi: ecco chi sono

Le nuove veline di Striscia la Notizia sono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti e arrivano da Amici di Maria De Filippi: ecco chi sono le due giovanissime ballerine che hanno partecipato a edizioni diverse del talent.

La 34ªedizione di Striscia la Notizia segna l'esordio al timone della trasmissione di due nuovi conduttori: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Lo show di Antonio Ricci, che tornerà lunedì 27 settembre, vede l'arrivo anche di due nuove veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, che prenderanno il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline più longeve della storia del programma.

Talisa Ravagnani

Talisa Ravagnani è nata a Milano il 28 agosto 2001, ha vissuto a Dubai fino all'età di 13 anni, da li si è trasferita negli Stati Uniti. Una svolta importante nella sua carriera di ballerina è stata l'ingresso nel corpo di ballo di Selena Gomez, nota sia come cantante che come attrice, essendo stata la protagonista della serie Disney I maghi di Waverly.

A 18 anni, nel 2019, Talisa è tornata in Italia dove ha preso parte e superato le selezioni per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, partecipando alla 19esima edizione del talent. Successivamente, la ballerina è entrata a far parte del corpo di ballo della scuola e del programma Il cantante mascherato. All'interno del talent di Maria De Filippi è stata legata sentimentalmente al ballerino di origini cubane Javier Rojas. Attualmente è legata al modello Mike Cugnata.

Giulia Pelagatti

Giulia Pelagatti, 22 anni, originaria di Prato, ha partecipato ad Amici 16. Da adolescente ha preso parte a diverse competizioni come ballerina sportiva, era nella Federazione Italiana Danza Sportiva. Il pubblico televisivo l'ha conosciuta quando ha superato i provini per entrare nell'edizione 2016-2017 di Amici di Maria De Filippi, dove è stata molto apprezzata dalla maggior parte dei professori. Dopo il talent, l'abbiamo vista nel corpo di ballo dello storico programma Colorado, su Italia1.

La sua bravura non è passata inosservata tanto che le è stata assegnata una borsa di studio da parte del Conservatory of Dance of Phoenix. Attualmente sembra non essere legata sentimentalmente a nessuno, all'interno della scuola ha avuto un breve flirt con il cantante Ricky.