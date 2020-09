Veep: Julia Louis-Dreyfus annuncia una reunion virtuale per sostenere Joe Biden

Il cast di Veep sarà protagonista di una reunion a sostegno di Joe Biden, come annunciato dalla star Julia Louis-Dreyfus con un video messaggio con cui annuncia l'appuntamento virtuale.

La raccolta fondi sarà a favore del Partito Democratico del Wisconsin e si svolgerà il 4 ottobre alle 18 (CST).

Alla reunion di Veep parteciperanno Anna Chlumsky, Reid Scott, Sam Richardson, Tim Simons, Tony Hale, Clea Duvall, Matt Walsh, alcuni ospiti a sorpresa e, ovviamente, Julia Louis-Dreyfus.

L'evento sarà moderato da David Mandel, produttore esecutivo dello show.

L'attrice ha dichiarato: "Tutte le strade per la Casa Bianca passano dal grandioso stato del Wisconsin. Trump non può essere rieletto se non vince in Wisconsin. Quindi il partito democratico del Wisconsin ha costruito un'operazione senza precedenti per coinvolgere chi voterà e hanno bisogno di risorse in questi ultimi giorni per far ottenere la preferenza del Wisconsin al vice presidente Joe Biden e alla senatrice Harris".

Lo stato al centro dell'attenzione della raccolta fondi è uno dei più importanti per vincere le elezioni, essendo da sempre piuttosto indeciso per quanto riguarda le proprie preferenze.

Julia Louis-Dreyfus ha concluso il suo video dichiarando: "Il futuro della democrazia è in ballo, gente. Venite e unitevi a noi per far parte della vittoria in Wisconsin, sconfiggendo Trump ed eleggendo Joe Biden".