Veep 7: Selina cerca di conquistare gli elettori nel trailer

Veep concluderà la storia di Selina Meyer con la settima stagione di cui HBO ha condiviso un trailer ricco di anticipazioni relative a quanto accadrà nelle puntate inedite.

Nel filmato la protagonista dichiara: "Non sono sicura di questa parte del discorso in cui dico 'Voglio essere presidente di tutti gli americani'. Voglio dire... davvero? Di tutti loro?". La soluzione al suo dubbio si trova presto proponendo la sostituzione della frase con "dei veri americani", anche se Selina ammette che capirà in un secondo momento il significato delle sue parole. Selina dovrà quindi intraprendere una nuova campagna presidenziale che la metterà alla prova, dovendo inoltre affrontare delle critiche che ritiene ingiustificate.

Ecco il trailer:

This #PresidentsDay, there's one candidate we can all get behind. The final season of #VEEP premieres March 31 on @HBO. pic.twitter.com/bX9bhAvW1t