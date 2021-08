Vasco Rossi, piccolo incidente in bicicletta: "Mi sono lussato la spalla"

Vasco Rossi si è lussato la spalla cadendo dalla bicicletta: il cantante lo ha reso noto sui social sottolineando, con la solita ironia, che in questi giorni non potrà firmare autografi.

Piccolo incidente per Vasco Rossi che è caduto dalla bicicletta lussandosi la spalla: niente di grave comunque, come ha precisato lui stesso sui social dove ha scherzato con i fan che, in questi giorni, non potranno chiedergli di firmare autografi.

Vasco Rossi è diventato famoso grazie a Vita Spericolata, il brano presentato dal cantante al 33° Festival di Sanremo nel 1983. Oggi Vasco, che ha una grande passione per la bicicletta, ha voluto darci un saggio della sua spericolatezza cadendo dal mezzo a due ruote. Fortunatamente la velocità era ridotta e anche per questo la caduta non ha avuto conseguenze drammatiche. Nel post pubblicato su Instagram, il cantautore ha scritto "Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta". Poi, tranquillizzando i fan, ha specificato che, pur se non grave, la caduta è stata dolorosa "per fortuna niente di grave ... un male boia però".

Nella foto pubblicata sul social appare con l'inseparabile berretto e il braccio destro fasciato retto da un tutore. Immediatamente i fan sono accorsi sotto il post per augurargli una pronta guarigione. Anche molti vip hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza, come le colleghe Emma Marrone e Fiorella Mannoia.