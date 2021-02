Valerio Massimo Manfredi e sua moglie trovati esanimi in casa: sarebbero in gravi condizioni

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e sua moglie sono stati ricoverati in ospedale a Roma dopo essere stati trovati privi di sensi in casa dalla figlia.

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e sua moglie, la traduttrice Christine Feddersen, sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati trovati privi di sensi in casa loro, a Roma. A quanto pare l'incidente sarebbe dovuto alle esalazioni di monossido di carbonio. Stando a quanto afferma Il Messaggero, sarebbero in gravi condizioni.

Il mistero di Dante: Valerio Massimo Manfredi in una scena del documentario

Stando a quanto riportato dal quotidiano, Manfredi e sua moglie sono stati trovati a letto, privi di sensi, nella loro abitazione a via dei Vascellari, a Trastevere. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata la figlia della coppia. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al San Camillo e all'Umberto I.

I testimoni riferiscono di aver sentito la figlia dei Manfredi piangere e urlare. Una scena che ha spiazzato tutti coloro che conoscono la coppia, tra cui il titolare del bar davanti all'abitazione dello scrittore. Il palazzo in cui vive Manfredi sarebbe stato evacuato per ragioni di sicurezza e per consentire ai vigili del fuoco di fare le dovute verifiche e capire cosa ha causato la fuga di gas che stava per uccidere lo scrittore e sua moglie.

Scrittore, archeologo e sceneggiatore, Valerio Massimo Manfredi ha 78 anni e dalle sue opere sono stati tratti film come I guardiani del cielo e L'ultima legione. Il 24 febbraio Manfredi è atteso in libreria con l'ultimo lavoro, Come Roma insegna, scritto in collaborazione con suo figlio Fabio.