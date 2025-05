Valerie Mahaffey: addio alla star di Desperate Housewives vincitrice di un Emmy

L'attore Joseph Kell ha annunciato pubblicamente la morte della moglie, l'attrice Valerie Mahaffey, vincitrice di un Emmy e nota per serie come Northern Exposure, Big Sky e Desperate Housewives.

Mahaffey, veterana del piccolo e grande schermo, aveva 71 anni ed è scomparsa il 30 maggio a Los Angeles dopo aver convissuto per diverso tempo con un cancro.

L'annuncio della scomparsa di Valerie Mahaffey e la carriera

"Ho perso l'amore della mia vita e l'America ha perso una delle sue attrici più adorabili. Mancherà a tutti" ha dichiarato Kell annunciando la scomparsa della propria partner.

Nel corso della sua carriera, Valerie Mahaffey vinse un premio Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie comedy nel 1992, interpretando il ruolo dell'ipocondriaca Eve nella dramedy Northern Exposure, in onda su CBS dal 1990 al 1995.

Tra gli ultimi lavori in cui è stata accreditata, spicca la serie Echo 3 su Apple TV+, e il film indie uscito nel 2020 French Exit, con Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges. Fu anche Madame Reynard nella dark comedy di Azazel Jacobs, grazie alla quale ricevette una nomination agli Independent Spirit Awards. Recitò anche in Big Sky di David E. Kelley mentre in Dead to Me era Lorna Harding al fianco di Christina Applegate.

Gli inizi e i ruoli più significativi

Nata a Sumatra, in Indonesia, dove crebbe fino agli 11 anni, Valerie Mahaffey visse una prima parte di vita da giramondo tra la Nigeria, il Texas e l'Inghilterra. Iniziò a recitare in teatro a New York insieme a Raúl Juliá, Morgan Freeman e Tom Hulce anche in produzioni Off-Broadway, vincendo due premi Obie.

Valerie Mahaffey in una scena di Dead to Me 2

Attrice versatile, ha legato la sua carriera principalmente al piccolo schermo in produzioni conosciute come Seinfeld, E.R. - Medici in prima linea, Young Sheldon, The Mindy Project, Glee Grey's Anatomy, Boston Legal, Private Practice, Cin Cin e Ally McBeal.