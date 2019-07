Valeria Marini, bagno a Piazza di Spagna nella barcaccia: multa e daspo

Valeria Marini ha scelto Piazza di Spagna e la Barcaccia, la fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, per promuovere l'uscita del suo nuovo singolo "Me Gusta", ma il bagno nella fontana romana è costato caro all'attrice: Daspo e una multa di cinquecentocinquanta euro.

Ricordando il famoso bagno nella fontana di Trevi che ha consegnato Anita Ekberg e La dolce vita alla storia del cinema, la prorompente Valeria Marini ha deciso di entrare nella Barcaccia, la fontana di Piazza di Spagna ai piedi di Trinità dei Monti, per girare la clip che promuoverà il suo nuovo singolo "Me Gusta". La soubrette ha iniziato il suo personale show ieri sera verso le 20.30 quando è entrata nella fontana con il suo vestito di lamè, iniziando a ballare mentre era ripesa non solo dalle telecamere della sua crew ma anche dai telefonini delle centinaia di curiosi che hanno immortalato la scena, rendendola virale sui vari social.

Sfortunatamente, la performance di Valeria Marini è stato ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza e gli agenti della Polizia Locale hanno visionato le registrazioni e hanno deciso di sanzionare la Marini che dovrà pagare una multa, come sottolinea il comunicato emesso dalla polizia locale che ha spiegato "al momento del bagno gli agenti di servizio in piazza erano impegnati in cima alla scalinata per riprendere alcune persone che stavano bivaccando sul monumento, appena hanno notato l'assembramento di persone intorno alla fontana sono scesi e non vedendo nessuno dentro la vasca hanno contattato la centrale operativa che ha visionato le telecamere". Il comandante del gruppo centro della polizia locale ha spiegato "Valeria Marini dovrà pagare 450 euro per il bagno, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana che prevede il Daspo urbano: per 48 ore non potrà circolare in quella zona, alla seconda violazione scatta il Daspo del questore".

Valeria Marini, il cui comportamento è stato stigmatizzato dal Comandante generale della Polizia locale di Roma, ha dichiarato "A me la multa sembra una cosa esagerata, spero almeno che i soldi che pagherò serviranno a sistemare la città di Roma. Piazza di Spagna è di una sporcizia vergognosa", ha commentato l'ex concorrente di Temptation Island Vip "io sono entrata nella fontana solo per toccare la fontana e sono contenta di aver visto che almeno l'acqua della Barcaccia è pulita, mentre la città è sporchissima".