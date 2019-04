Valentina Vignali senza slip al Grande Fratello 16: l'incidente hot diventa virale

Valentina Vignali, cestista, influencer e ora concorrente del Grande Fratello 16, ha avuto un piccolo incidente hot davanti alle telecamere di Canale5, mostrandosi "involontariamente" senza slip. Inutile dire che l'immagine incriminata è diventata subito virale sui social.

Dovrebbe essere andata più o meno così: pur partecipando al Grande Fratello, nella cui casa ogni sospiro dei concorrenti viene ripreso dall'occhio indiscreto delle telecamere, Valentina Vignali ha forse creduto che, nel momento in cui stava per infilarsi sotto le lenzuola senza biancheria, nessuno la stesse filmando. Ecco perchè, forse, con l'agilità propria di una sportiva, ha aperto le gambe nel tentativo di stendersi e dormire. Peccato che la scena era proprio lì, a portata di morbosi e curiosi, così come le sue parti intime lasciate completamente scoperte. Il siparietto poteva rimanere lontano dall'occhio ancora più indiscreto dei social? Assolutamente no, e infatti nel giro di pochi minuti sono state centinaia le bacheche popolate dalla foto senza veli che non lasciava assolutamente nulla all'immaginazione.

Nel prossimo serale vedremo Barbara D'Urso sgridare in diretta la concorrente? Chissà, ma Valentina, durante la prima puntata, aveva già avvertito tutti circa il proprio carattere spumeggiante, a volte eccessivo, per niente facile. D'altronde lo sanno bene le migliaia di utenti che la seguono sui social, dove la cestista si mostra spesso in pose sexy e ancora più spesso si lascia andare ad esternazioni davvero molto, molto sincere e spesso discutibili. Come quando, subito dopo il suo ingresso nel reality, ha affermato: "Sopporterei altri dieci tumori ma non un altro tradimento". Valentina Vignali, che pure nella vita ha combattuto contro un carcinoma papillare della tiroide, ha voluto così lanciare una terribile frecciatina all'ex Stefano Laudoni ma ha un tantino esagerato sui termini del confronto,e la cosa non è piaciuta per niente anche ai suoi follower più affezionati.