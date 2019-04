Valentina Nappi: "Notre-Dame? Ho goduto nel vedere una chiesa bruciare. Satana è più figo"

Valentina Nappi è sicuramente più nota per la carriera nel porno ma è anche una a cui piace intervenire su argomenti caldi d'attualità: l'ha fatto su Notre-Dame e sull'incendio che ha distrutto gran parte della cattedrale, prima attraverso il suo profilo Twitter, poi ospite del programma La Zanzara su Radio24.

"Notre Dame? Ho goduto nel vedere una chiesa bruciare" ha affermato la Nappi. "In sé vedere un edificio che brucia è sempre spettacolare, non ricordo chi disse che era uno spettacolo vedere le Torri Gemelle cadere. E' come una scena da film. Una scena drammatica e anche spettacolare. E poi è pur sempre una chiesa e veder una chiesa bruciare è pur sempre bello". La pornostar non ha mai nascosto le proprie posizioni molto lontane dal cattolicesimo: "In senso simbolico è una chiesa, ed è stata costruita anche con la fatica di poveri fessi. Ho goduto nel vedere una chiesa bruciare. C'è del bello e c'è del brutto. Il punto è abbracciare o non abbracciare tutta la cultura che ci vomitano addosso da quando nasciamo. Perché tutti quelli che si sbattono e dicono io sono cristiano, spesso di cristiano non hanno nulla. Così va a finire che io sono molto più cristiana di loro. Ditemi, perché è una bestialità dire una cosa del genere e rifiutare la cultura con cui sono cresciuta?".

Valentina Nappi è rimasta ferma nelle sue convinzioni nonostante le frecciate dei conduttori: "Dico che è una grande perdita artistica ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare. Sono due piani completamente diversi. Bisognerebbe sconsacrare tutte le chiese e annullare la religione organizzata". Conservando il meglio - l'apologia di Satana - per le battute finali dell'intervista "Voi credenti siete una banda di cretini. Satana? Mi piace, è un personaggio fighissimo. Satana nel Vecchio Testamento è la luce, la ragione, la ricerca, la scienza. Quindi il Satana del Vecchio Testamento io lo trovo un personaggio figo".