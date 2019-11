Valentina Nappi a Giorgia Meloni: "Se lei è cristiana, io non ho mai..."

Valentina Nappi ha provocato Giorgia Meloni con un tweet piuttosto audace di risposta: "Se la Meloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale". La leader di Fratelli d'Italia si è resa protagonista del web negli ultimi giorni a seguito del suo discusso discorso durante la manifestazione del centro destra in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre.

La pornostar Valentina Nappi non è nuova a critiche sarcastiche sull'attualità politica e stavolta il riferimento è a un discorso di Giorgia Meloni diventato virale, con tanto di parodie e meme nuovi in arrivo ogni minuto sui social: "Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana". Il tweet provocatorio ha sicuramente come riferimento la presunta ipocrisia della leader di Fratelli d'Italia, che ha avuto una figlia senza essersi prima unita in matrimonio.

Se @GiorgiaMeloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale. — Valentina Nappi (@ValeNappi) November 5, 2019

Nelle ultime giornate, Instagram, Facebook e Twitter sono letteralmente invase dalle parodie su Giorgia Meloni. La parte forse più amata dai video-presa in giro online è quella di genitore 1, genitore 2, che nel remix che gira sul web grazie al canale web MEM & J. Il video ha quasi raggiunto un milione e trecentomila visualizzazioni, diventando uno dei più chiacchierati del momento.