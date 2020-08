Val Kilmer, tracheotomia dopo il tumore alla gola: "Sto bene"

Val Kilmer è apparso in un talk show per promuovere il film Paydirt e ha parlato della tracheotomia subita mentre lottava contro il tumore alla gola, assicurando però ai fan che sta bene,

L'attore è protagonista del lungometraggio insieme alla figlia Mercedes, al suo debutto nel mondo del cinema.

Rispondendo alle domande di uno dei conduttori di Good Morning America, Val Kilmer ha spiegato: "Sto benissimo. Mi sento meglio di come potrebbe sembrare dalla voce. Alla fine è come ogni altra lingua o dialetto. Devi capire un modo per comunicare in modo non diverso da ogni altra sfida per un attore, ma si tratta di alcune circostanze davvero uniche".

L'attore ha subito l'intervento per poter respirare meglio durante la sua battaglia contro il cancro alla gola.

La star ha poi parlato brevemente di Top Gun: Maverick in cui ha ripreso il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky: "L'unica cosa che posso dirvi è che nel film i miei capelli non sono della stessa lunghezza. Iceman non è diventato un Ice Monaco".

Kilmer nel 2015 ha scoperto di avere un tumore alla gola ed è stato curato con cicli di chemioterapia e radioterapia. Nel mese di aprile aveva raccontato: "Questa è una tracheotomia compiuta per aiutarmi a respirare perché le ghiandole della mia gola si erano gonfiate". Val aveva sottolineato in modo ironico: "Mi manca avere una voce! Una che non sembrasse di un pirata quando sto ridendo".

Mercedes ha invece aggiunto: "Interpretare sua figlia nel film è stato folle e perfetto. Sono così orgogliosa di recitare in questo film e di averci lavorato non solo perché mio padre lo è anche nella vita reale, ma perché so che ora ha una disabilità relativa alla voce e ha significato davvero molto poter essere coinvolta in questo film".