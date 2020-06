Vacanze Italiane: da oggi su Sky Uno il canale che ci porta in giro per l'Italia

Da oggi si accende Vacanze Italiane, il canale pop up di Sky che per 20 giorni ci porta alla scoperta delle meraviglie regionali d'Italia con Alessandro Borghese, Giorgione e altri.

Il Paese più bello del mondo, raccontato in tutta la sua ricchezza, su un solo canale. Nel giorno della Festa della Repubblica e fino al 21 giugno, su Sky Uno Vacanze Italiane (canale 109) parte un emozionante racconto lungo venti giorni alla scoperta dei tesori del patrimonio italiano, grazie a una selezione dei programmi più amati e apprezzati tra quelli che da sempre mostrano le bellezze del nostro Paese, esaltandone in più campi i suoi tesori, anche i più nascosti.

Un affascinante, sorprendente viaggio da Nord a Sud grazie a Sky Uno - in collaborazione con Sky Arte e con laF e Gambero Rosso - e ai programmi che sfruttano il territorio come palcoscenico unico e ineguagliabile, quelli che portano il pubblico negli angoli più strepitosi d'Italia per scoprirne ricchezze e segreti in diversi campi. Un vero e proprio omaggio ai luoghi, alle tradizioni, ai monumenti italiani per celebrare l'Italia e le sue meraviglie.

Il palinsesto di questo speciale canale pop-up dedicato all'Italia e alle sue eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche, verrà strutturato in base alla regionalità, in un sorprendente percorso tra le varie aree geografiche che porterà a scoprire tutti i tesori italiani in questi settori.

Su Sky Uno Vacanze Italiane verranno quindi proposti gli episodi di alcuni dei programmi più amati di Sky Uno:

4 Ristoranti: Alessandro Borghese in uno scatto dell'edizione 2020

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, le gare tra ristoratori sempre seguitissime dal pubblico, diventate ormai un vero e proprio cult della televisione italiana, il cui esito è deciso dal voto di Chef Alessandro Borghese che con il suo voto può confermare o ribaltare i risultati. Nel corso degli anni, Alessandro Borghese 4 Ristoranti è stato capace di creare un'abitudine immancabile e di trasformare semplici ristoratori in agguerriti concorrenti di una sfida particolare, con l'irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto nella speranza di ottenere l'agognato "dieci";

Bruno Barbieri 4 Hotel, le sfide tra i migliori albergatori italiani con l'esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri. Viaggiatore del mondo, con il suo stile ricercato ed elegante lo Chef stellato è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po' per lavoro e un po' per assecondare la sua passione per i viaggi, Barbieri ha viaggiato tantissimo, così da diventare un maestro indiscusso dell'arte dell'accoglienza alberghiera, vero e proprio biglietto da visita di ogni nazione;

Un sogno in Affitto, le sei vacanze da favola tra le dimore più belle e storiche con Paola Marella, l'esperta del settore immobiliare più nota della tv, e i suoi ospiti, alla scoperta delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese: per immaginare una vacanza da favola, un'esperienza che sia la realizzazione di un sogno;

Best Bakery, la sfida "all'ultimo dolce" per eleggere la migliore pasticceria italiana, un appassionante viaggio nella ricchissima tradizione della nostra pasticceria. Con il cooking show più dolce esploreremo alcune delle città più belle d'Italia per giudicare le prelibatezze da loro proposte.

Su Sky Uno Vacanze Italiane troverà posto anche una straordinaria selezione dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani, tra i quali: il documentario Dentro il Quirinale - Il Palazzo degli Italiani, l'esclusivo viaggio all'interno della sede della Presidenza della Repubblica, narrato dalla voce di Francesco Pannofino, che attraverso i racconti di alcune delle figure che lavorano al suo interno, mostrerà alcuni degli aspetti più inediti del palazzo; Sei in un Paese meraviglioso, il viaggio on the road attraverso le autostrade italiane alla scoperta degli itinerari più affascinanti della Penisola; la serie Sky Original Sette Meraviglie, un magnifico racconto dei grandi simboli dell'arte italiana, realizzato con le più moderne tecniche di ripresa; Italie Invisibili, una serie che riporta alla luce e rievoca territori, strade e confini che oggi non esistono più, ma che in passato sono stati luoghi straordinari; il film d'arte San Pietro e le Basiliche Papali, un vero e proprio tour cinematografico che attraversa la storia delle quattro basiliche papali di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le Mura; il film d'arte Firenze e gli Uffizi, il viaggio multidimensionale e multisensoriale nel Rinascimento fiorentino attraverso le bellezze del "museo a cielo aperto" che è la città di Firenze; documentari come Bronzi di Riace, il docu-film dedicato ai due capolavori assoluti dell'arte greca, diventati negli anni un simbolo del patrimonio italiano.

Per l'occasione, infine, su Sky Uno Vacanze Italiane verrà anche proposta una selezione dei programmi sempre dedicati alle bellezze del territorio provenienti dai canali laF e Gambero Rosso. Tra i titoli di laF ci sono:

Voglio vivere in Italia, il viaggio di Simone Chiesa e Anna Luciani, in cui si affidano alla preziosa guida dei "locals" privilegiando in particolare il punto di vista degli stranieri che hanno scelto di vivere in Italia, per amore del cibo, della cultura, dello stile di vita e delle opportunità che offre il nostro territorio.

Anthony Bourdain: Cucine segrete, lo chef e scrittore Anthony Bourdain, non ha solo raccontato le tradizioni gastronomiche del mondo, ma è anche stato in grado di cogliere le dinamiche sociali, economiche, storiche e culturali dei Paesi e delle città visitate. Nell'episodio dedicato al nostro Paese, viaggia nell'Italia meridionale con Asia Argento e Francis Ford Coppola, fra tradizioni secolari e misticismo.

La Lista di Bill - Meraviglie da salvare, il programma con Bill Weir sui luoghi che potrebbero scomparire a causa dei cambiamenti climatici; Giardini fantastici e dove trovarli, la serie dedicata ai parchi più belli del mondo.

Da Gambero Rosso arrivano gli episodi di alcuni spettacolari viaggi culinari, tra cui:

Come è profondo il mare, Gianfranco Pascucci, chef stellato e profondo conoscitore del mare, ci porta, attraverso i suoi viaggi in Sardegna, Costiera Amalfitana e Salento in un mondo affascinante di cui conosciamo sempre troppo poco e proporrà ricette semplicissime ma al tempo stesso sorprendenti; Special Max, il bellissimo itinerario in cui Max Mariola viaggia attraverso tutto lo stivale alla ricerca delle eccellenze dello street food presenti sul nostro territorio.

Giorgione orto e cucina, il programma in cui l'oste più amato della cucina italiana, Giorgione, attraversa l'Italia da Nord a Sud, isole comprese, alla ricerca delle materie prime con cui realizzare le sue ricette.

SKY UNO VACANZE ITALIANE: dal 2 al 21 giugno sul canale 109, sempre disponibile on demand.