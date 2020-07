Utopia: il trailer della nuova serie Amazon

Utopia è la nuova serie Amazon in arrivo in autunno sugli schermi e il trailer regala le prime anticipazioni riguardanti il remake di uno degli show cult britannici.

Nel video si vedono i protagonisti mentre si muovono in un mondo scivolato nel caos e dopo la scoperta dell'esistenza di una cospirazione che potrebbe cambiare la sorte del mondo in cui vivono.

La scrittrice Gillian Flynn è autrice, creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia, serie tv con protagonisti dei giovani nerd che si incontrano on line per alimentare il culto di un fumetto underground intitolato Dystopia. Quando viene annunciato l'arrivo del sequel, Utopia, il gruppo di fan si riunisce a una convention per scoprire le anticipazioni del nuovo fumetto, ma fa i conti con una cospirazione in cui diviene il bersaglio di una misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque provi a leggere il fumetto.

Fa parte della storia anche Kevin Christie, miliardario filantropo interpretato da John Cusack che non era presente nella versione originale di Utopia.

I protagonisti sono Ian (Dan Byrd), Wilson Wilson (Desmin Borges), Samantha (Jessica Rothe) e Becky (Ashleigh LaThrop), e Jessica Hyde (Sasha Lane).