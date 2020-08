Utopia: Amazon annuncia la data di uscita e condivide un nuovo trailer

Utopia, remake della serie britannica, ha ora un nuovo trailer e una data di uscita: gli episodi debutteranno sugli schermi italiani a ottobre, mentre negli Stati Uniti la arriverà in streaming il 25 settembre.

Nel video vengono introdotti i giovani protagonisti appassionati di fumetti che scoprono l'esistenza di una vera cospirazione legata a un fumetto in cui sembrano essere contenuti degli indizi legati a una minaccia globale.

La serie Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi creato dall'autrice di best-seller e pluri-premiata sceneggiatrice Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects). Dopo anni dedicati a questo ambizioso progetto, Flynn ha creato una serie costruita sapientemente e ricca di dettagli che invita gli spettatori ad aspettarsi l'inaspettato e a salvare l'umanità, ma prima di tutto... a trovare Jessica Hyde.

Anche se il fumetto, fulcro della serie, predice la fine del mondo, Utopia è ricca di significati nascosti, svolte improvvise ed evoluzioni radicali per i suoi movimentati personaggi, portati in scena da un cast composto da nuove promesse e attori di lungo corso.

La sinossi dello show anticipa: Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi che devono cercare di salvare il mondo, tentando allo stesso tempo di trovare il proprio posto in esso. Ispirata all'omonima serie britannica, la nuova serie Amazon Original è stata scritta da Gillian Flynn, che ricopre in questa occasione anche il ruolo di showrunner ed executive producer. La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all'ossessione comune per un fumetto, apparentemente di finzione, intitolato "Utopia". Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon "Wanna" Walton) saranno capaci di portare alla luce messaggi nascosti nelle pagine di "Utopia" che predicono una minaccia per l'umanità. Si renderanno presto conto che non si tratta solo di un complotto, ma di pericoli reali nel loro mondo. Il gruppo si imbarcherà in un'avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la famosa protagonista del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unirà alla loro missione per salvare il mondo celando lei stessa altri segreti. Nel cast della serie troviamo anche John Cusack - per la prima volta membro fisso nel cast di una serie televisiva - nei panni del Dr. Kevin Christie; Rainn Wilson nel ruolo del Dr. Michael Stearns, Farrah Mackenzie nei panni di Alice, Christopher Denham nel ruolo di Arby, e Cory Michael Smith nei panni di Thomas Christie.

La locandina:

Utopia: la nuova locandina della serie

Al fianco di Gillian Flynn, si annoverano gli executive producer Jessica Rhoades (con la quale Flynn aveva già collaborato per Sharp Objects), Sharon Levy, Sharon Hall, Toby Haynes, Karen Wilson e Dennis Kelly. La serie è una coproduzione Endemol Shine North America, Kudos e Amazon Studios. Utopia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi.