USS Indianapolis, la storia vera che ha ispirato il film

USS Indianapolis è un film di guerra del 2016 diretto da Mario Van Peebles, con Nicolas Cage, Tom Sizemore e Cody Walker basato in gran parte sulla storia vera: quella relativa alla perdita dell'omonima nave, durante le fasi finali della seconda guerra mondiale.

USS Indianapolis: una scena del film

La USS Indianapolis era un incrociatore della United States Navy che fu reso celebre a causa del suo affondamento in quanto fu la seconda maggior perdita di vite umane della storia della marina degli Stati Uniti, con 880 vittime, inferiore soltanto all'affondamento della USS Arizona durante l'attacco a Pearl Harbor.

La nave si trovava nel Mare delle Filippine quando il 30 luglio 1945 fu attaccata e affondata da un sommergibile giapponese: durante i quattro giorni seguenti, in attesa dei soccorsi, la maggior parte dell'equipaggio perse la vita per disidratazione e, cosa ben più spaventosa, per gli attacchi degli squali.

Particolarmente interessante è la testimonianza di uno dei sopravvissuti, il comandante della nave, il capitano di vascello Charles B. McVay: "Domenica sera, il 29 luglio, circa cinque minuti dopo la mezzanotte, sono stato sbalzato dalla mia cuccetta della cabina di emergenza sul ponte da un'esplosione molto violenta seguita poco dopo da un'altra esplosione. Il comandante in seconda della nave si avvicinò ... e disse: 'Stiamo affondando e suggerisco di abbandonare la nave'."

USS Indianapolis: Nicolas Cage in un'immagine del film

"Fui improvvisamente risucchiato in acqua da quella che credo fosse un'onda causata dalla prua che scendeva piuttosto rapidamente... In pochi secondi, ho sentito olio caldo e acqua sfiorarmi la nuca, mi sono guardato intorno e la nave era scomparsa... Non potevamo ancora vedere nulla. Era ancora buio e potevo sentire le persone che gridavano aiuto: erano stati tutti risucchiati dalla nave. La prima notte, il primo giorno, lunedì e martedì sera, sono stati, come ho detto, spaventosi. Poi abbiamo avuto due giorni senza vento e con un mare cristallino. Tuttavia, il mare conteneva ancora quelle lunghe onde ondeggianti che non ti permettevano di vedere molto lontano." Ha concluso il comandante.

Su Rotten Tomatoes USS Indianapolis ha un indice di gradimento del 17% sulla base di 12 recensioni, con un punteggio medio di 3,4 / 10. Frank Scheck di The Hollywood Reporter ha dichiarato: "il film è stato realizzato frettolosamente e si vede", oltre ad aver definito gli effetti speciali della pellicola "troppo sgargianti e poco convincenti."