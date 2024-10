Nella giornata di giovedì 17 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma 2024 prenderà il via il programma della sezione non competitiva Grand Public, dedicata alle proiezioni rivolte al grande pubblico.

Tra i titoli in programma c'è U.S. Palmese, diretto da Marco e Antonio Manetti e La gazza ladra di Robert Guédiguian, mentre proseguono anche le sezioni di Progressive Cinema e Freestyle.

La sezione Grand Public

Alle ore 18.30 la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si svolgerà l'anteprima di U.S. Palmese, diretto da Marco e Antonio Manetti.

Un'immagine del film dei Manetti Bros

La commedia sportivo-romantica è ambientata a Palmi, Milano e a Parigi, e prende il via con l'entusiasmo di Rocco Papaleo, che va in giro con il suo Ape a lanciare volantini e raccogliere firme per le donazioni.

Nel cast ci sono anche Claudia Gerini, Massimiliano Bruno e i giovani Blaise Alfonso e Giulia Maenza.

Alle 15.30, al Teatro Studio Gianni Borgna, verrà invece proiettato La gazza ladra di Robert Guédiguian, un film dagli sviluppi imprevisti, solare e anche carnale in cui riflette sulle debolezze della vita quotidiana, gli errori e le illusioni - a cominciare da quelle dell'amore.

La sezione Progressive Cinema

Alle ore 21.30, in concorso, presso la Sala Petrassi si svolgerà l'anteprima di Paradiso in vendita di Luca Barbareschi, ambientato a Filicudi che racconta la sfida eterna tra culture affini e litigiose, di conquistatori conquistati e paesani battaglieri, nella migliore tradizione della commedia all'italiana.

Alle ore 18 presso il Teatro Studio Gianni Borgna verrà poi proiettato L'Art d'être heureux di Stefan Liberski, che racconta la storia di Jean-Yves, un pittore in piena crisi creativa, che lascia Bruxelles per Étretat, Normandia: le sue falesie sono l'ideale impressionista per eccellenza. Là cerca ispirazione per il prossimo capolavoro, che dovrà finalmente procurargli gloria e riconoscimento per l'eternità. Ma c'è da trovare un'idea.

La sezione Freestyle

Alle ore 17, presso la Sala Petrassi, si svolgerà l'anteprima Marko Polo di Elisa Fuksas che, tra realtà e invenzione, documentario e fiction, realizza una riflessione ironica e dolente sulla fede (non solo religiosa) e sul concetto di fallimento.

Alle ore 20.30, presso il Teatro Studio Gianni Borgna, ci sarà la proiezione di Pierce, l'esordio alla regia di Nelicia Low. Il film è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto a Taiwan mostrando la complessa relazione tra due fratelli, uniti dalla passione per la spada e da un passato oscuro. Tensioni familiari, segreti inconfessati, inganni e sottili dinamiche di potere si fondono in un sofisticato dramma psicologico dai risvolti agghiaccianti.

Il Teatro Olimpico alle ore 21 ospiterà Natale Fuori Orario di Gianfranco Firriolo. Il regista e il cantautore Vinicio Capossela - che incontreranno il pubblico prima della proiezione - tornano a collaborare in un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo.

Alle ore 18.30 al MAXXI è in programma Pellizza Pittore da Volpedo di Francesco Fei. Giuseppe Pellizza da Volpedo è autore di uno dei quadri più iconici del Novecento, Il quarto stato, ha introdotto il divisionismo nella pittura italiana e ha avuto una vita breve che si è chiusa in modo tragico e apparentemente inspiegabile. Il protagonista è Fabrizio Bentivoglio che si cala in questo uomo tormentato leggendo brani dai suoi scritti inediti.

Sempre al MAXXI, alle ore 21, spazio a I Am Martin Parr di Lee Shulman dedicato a uno dei più grandi fotografi degli ultimi cinquant'anni.

Proiezioni speciali

Il primo film in programma sarà proiettato alle ore 16 al MAXXI. L'appuntamento è con Antidote di James Jones che fa luce sugli straordinari pericoli che informatori e giornalisti affrontano quando osano confrontarsi con l'autorità perpetua e la macchina repressiva di Putin.

I film di Best Of

La sezione dedicata ai film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione, prende il via alle ore 19 presso la Sala Petrassi con En fanfare di Emmanuel Courcol, presentato in anteprima a Cannes, e prosegue alle ore 21.15 nella Sala Sinopoli con The Substance di Coralie Fargeat.

Demi Moore in The Substance

La sezione Storia del Cinema

Alle ore 16 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, la sezione ospiterà in anteprima Ciao Marcello, Mastroianni l'antidivo di Fabrizio Corallo, sceneggiato da Silvia Scola. Il docufilm restituisce - attraverso uno straordinario lavoro di ricerca - l'immagine ricca e divertente delle tante sfumature del grande interprete, a cent'anni dalla sua nascita.

Presso la Casa del Cinema saranno presentati altri tre film. Alle ore 16.30, nel trentennale della morte di Gian Maria Volonté, sarà proiettato La mort de Mario Ricci di Claude Goretta, in collaborazione con la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, già presentato in concorso al 36º Festival di Cannes, che è valso all'attore il premio per la migliore interpretazione maschile. Ne parleranno con il pubblico Angelica Ippolito, Felice Laudadio, Antonio Medici e Boris Sollazzo.

Alle ore 18.45 e alle ore 21 in programma due film in versione restaurata: si prende il via con Il giudizio universale di Vittorio de Sica, restaurato da Cinecittà, che sarà introdotto da Brando De Sica, e si prosegue con L'Armée des ombres di Jean-Pierre Melville.

I 120 anni di Titanus

In occasione dell'importante traguardo dei 120 anni, Titanus aprirà la sua sede di via Sommacampagna a Roma per una serie di proiezioni de L'ultimo Gattopardo - Ritratto di Goffredo Lombardo, diretto dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Il docufilm sarà presentato dal 16 al 18 ottobre e dal 21 al 25, ogni giorno alle ore 16 (prenotazione obbligatoria alla mail rsvp@titanus.it fino a esaurimento posti disponibili).

Un evento 'prezioso'

Alle ore 18, in occasione del centenario della Pandolfini Casa d'Aste, la sede di via Margutta 54 accoglierà l'evento Roma: film, dive e gioielli, un momento speciale in cui gioielli straordinari, attrici indimenticabili e la storia del cinema si intrecceranno in un racconto scandito da aneddoti personali, curiosità e momenti celebri dell'ultimo secolo. La conversazione sarà condotta dall'esperta e storica del gioiello Amanda Triossi e dall'attrice italiana Valentina Cervi.