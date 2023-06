Uruguay-Italia Under 20 stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la finale del Mondiale

Uruguay-Italia Under 20 è la partita valida per la finale del Mondiale Under 20: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Uruguay-Italia Under 20 è la partita in programma stasera alle 23:00, ora italiana, valida come finale del Mondiale Under 20. Il match si gioca a La Plata, in Argentina, allo stadio Diego Armando Maradona.Ecco dove vederla in TV e streaming e le probabili formazioni.

Uruguay-Italia Under 20: dove vederla in TV

Come la semifinale, anche quest'incontro sarà trasmesso da Rai 2. Il calcio d'inizio è previsto per le 23:00 ora italiana. La telecronaca sarà di Giacomo Capuano con commento tecnico di Ubaldo Righetti. È la prima volta che la nostra squadra raggiunge la finale del mondiale di categoria

Uruguay-Italia Under 20: dove vederla in streaming

La partita sarà visibile in streaming gratuito su RaiPlay e sull'app ufficiale Fifa+

Uruguay-Italia Under 20: Probabili formazioni

URUGUAY (4-3-3): Rodriguez; Chagas, Boselli, F. Gonzalez, Matturro; Sosa, Garcia, Gonzalez, Duarte, De Los Santos. Ct: Broli. A disposizione: Machado, Arbio, Antoni, De Ritis, Ferrari, Abaldo, Homenchenko, Siri. Indisponibili: Ponte, Rodriguez.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Esposito, Ambrosino. Ct: Nunziata. A disposizione: Sassi, Zacchi, Fiumanò, Lipani, Pisilli, Faticanti, Degli Innocenti, Pafundi, Montevago.

Il cammino dell'Italia Under 20