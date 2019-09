Uragano Dorian: Disney World chiude in anticipo con l'avvicinarsi del ciclone

Uragano Dorian è in arrivo sulla Florida e Disney World si appresta a chiudere i cancelli in anticipo per ragioni di sicurezza.

L'Uragano Dorian punta verso la Florida del Nord e Disney World ha deciso di chiudere anticipatamente nella giornata di oggi, per motivi di sicurezza.

Il Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida chiuderà oggi per motivi di sicurezza, l'uragano Dorian che sta flagellando le Bahamas da due giorni si avvicina alla Florida dove sono già iniziate le evacuazioni lungo la costa. Anche se la sua potenza è calata, l'uragano resta molto pericoloso e circa cinque milioni di persone saranno evacuate tra la Florida, la Georgia e la Carolina del Nord e del Sud.

La Disney, visto che l'uragano sembra puntare proprio verso il nord dello Stato, chiuderà sia il Magic Kingdom Park che l'Epcot, ma la società ha dichiarato che per sicurezza saranno chiusi anche gli Hollywood Studios della Disney e il parco a tema Animal Kingdom nonché il Wide World of Sports ESPN, il complesso sportivo situato nel Walt Disney World Resort, e il parco acquatico Disney's Blizzard Beach. Gli Hotel del Disney Resort resteranno aperti ma chiuderà il Fort Wilderness Resort & Campground, il campeggio a tema situato nel Magic Kingdom Resort.

Disney, i 10 migliori cattivi dei cartoon

L'uragano Dorian è stato declassato a categoria 4, i venti hanno raggiunto una velocità di 225 chilometri all'ora e quando lascerà le Bahamas, dove per ora si contano 5 vittime, si avvicinerà alla Florida puntando al nord verso il Disney World. Il bilancio delle vittime nell'arcipelago dell'Oceano Atlantico sembra destinato a salire, i testimoni parlano di numerosi cadaveri per le strade, persone intrappolate nelle loro abitazioni e zone non ancora raggiunte. La comunità internazionale si sta attivando per soccorrere le popolazioni colpite così duramente da Dorian.