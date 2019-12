Up! Xmas - Disco di Natale: il nuovo concerto di Natale oggi su TV8!

Up! Xmas - Disco di Natale è il concerto di Natale dal cuore della Valle d'Aosta con un cast straordinario, da Elodie a Anastasio: appuntamento alle 14:10 su TV8!

Appuntamento oggi su TV8 alle ore 14.10 per il concerto evento UP! XMAS - Disco di Natale, la colonna sonora del Natale 2019 ambientata sulle piste da sci di Pila, in Valle d'Aosta. A condurre l'evento la coppia inedita formata da Pupo e Lodovica Comello.

Il concerto vede sul palco uno straordinario cast che fotografa la scena musicale contemporanea che domina le classifiche: Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso, Boro Boro e Max Brigante che infiammerà il palco con il suo celebre dj set "Mamacita". UP! XMAS - Disco di Natale è un grande evento tv, promosso dall'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che unisce tradizione e innovazione.

Ogni artista sarà, infatti, protagonista di un set esclusivo composto dai suoi più grandi successi e da una rivisitazione inedita di un brano classico di Natale. Nel cast oltre 10 milioni di followers sui social e oltre 300 milioni di stream solo su Spotify.

Insieme alla Regione Valle d'Aosta sostengono l'iniziativa l'Office Régional du Tourisme, la Pila SpA, il Comune di Gressan e CVA Trading.