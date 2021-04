L'Uovo di Pasqua Me contro Te 2021: prezzo, sorprese e dove trovarlo (Video)

I Me contro Te hanno firmato un uovo di Pasqua 2021 che è tra i più venduti nei supermercati e nei rivenditori online ad un prezzo tra gli 8 euro e i 21 euro (a seconda del peso delle versioni distribuite, in questa news ne parliamo approfonditamente) e le sorprese che contiene: due nella confezione grande ed una nella confezione piccola.

I Me Contro TE, ovvero Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono i giovani siciliani che da qualche anno spopolano su YouTube, il loro canale sulla piattaforma web conta più di 1milione e 500mila iscritti. Anche quest'anno i giovani youtuber hanno firmato le uova di cioccolato ricercatissime dai bambini.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

La confezione dell'uovo di Pasqua dei Me contro Te 2021 è molto vivace ed è caratterizzata dai colori distintivi del duo: rosso ed azzurro. Sulla confezione sono stampate le foto di Sofia e Luigi ma non solo, i bambini potranno riconoscere i personaggi che popolano il mondo degli youtuber come il Signor S e i due cuccioli Kira e Ray. Sul collare che avvolge la confezione sono disegnati, in versione cartoon, i due giovani siciliani. L'uovo, realizzato in collaborazione con la Dolfin, è disponibile in due versioni, quella da 320 grammi e quella da 250 grammi, tutte di cioccolato al latte finissimo senza glutine .

Una volta scartata la confezione e rotto l'uovo di Pasqua eccoci arrivati alle sorprese. La confezione da 320 grammi contiene sempre una sorpresa interna ed una esterna. Quest'ultima è un cuscino portachiavi brandizzato che può essere rotondo, quadrato o a forma di cuore. All'interno possiamo trovare una sorpresa brandizzata e tra queste: 48 Memory Card 60x80 mm o un Frisbee Diametro 220 mm con bustina.

Nella confezione da 250 grammi ci sono solo sorprese interne, una tra queste elencate: 48 Memory Card 60x80 mm - Portamonete Diametro 80 mm - Cuscino Gonfiabile 410x210 mm - Calzettoni antiscivolo lunghezza 290 mm - Frisbee Diametro 220 mm con bustina - Bandana 380x380 mm.

Veniamo ora al prezzo: potete acquistare l'uovo di Me Contro TE sia nei supermercati sotto casa che online, ad esempio potete trovarlo su Amazon e E-bay. Il prezzo varia: l'uovo da 250 grammi costa dagli 8 euro ai 14 Euro. La versione di 320 grammo ha un prezzo che oscilla dai 14 ai 21 euro. Le versioni più economiche le abbiamo trovate dal Carrefour online, ovviamente non sono incluse le spese di spedizione.