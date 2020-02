Uomini e Donne di Maria De Filippi, Trono Classico: casting sospeso per il Coronavirus

A causa dell'emergenza Coronavirus Uomini e donne di Maria De Filippi sospende per il momento i casting per la versione classica del trono.

Il Coronavirus ferma i casting di Uomini e Donne trono classico. La trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di annullare i prossimi casting, mentre le trasmissioni in diretta continuano ad essere trasmesse senza il pubblico in studio.

Mediaset prende nuove misure contro l'allarme Coronavirus, i casting di "Uomini e Donne" sono momentaneamente sospesi. L'azienda di Cologno Monzese ha già deciso di mandare in onda alcuni programmi senza l'apporto del pubblico in studio. Questa sorte è toccata a Live - Non è la D'Urso, Pomeriggio Cinque e Le Iene. Programmi come Uomini e Donne e C'è posta per te, vanno ancora in onda con la presenza del pubblico in quanto preregistrati.

Il programma pomeridiano 'Uomini e Donne', nella sua versione classica, ha sospeso a data da destinarsi i castiing. La produzione ha avvisato il suo pubblico attraverso i social "in seguito alle vicende che in questi giorni stanno interessando il nostro Paese, la data del casting 'Trono Classico'" prevista per il 4 Marzo a Bologna è stata annullata".