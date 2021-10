Uomini e Donne, Tina Cipollari ci ricasca: secchio d’acqua contro Gemma Galgani

Tina Cipollari e Gemma Galgani ancora protagoniste di Uomini e Donne: l'opinionista ha svuotato un secchio d'acqua sulla testa della Galgani. È la seconda volta in due anni che Tina ripete questo gesto, molto criticato sui social lo scorso anno.

Nella nuova edizione di Uomini e Donne gli scenari non sembrano cambiati, il catfight tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua, con l'opinionista che, secondo la dama piemontese, ostacola le sue conoscenze durante il dating show, impedendole di coronare il suo sogno d'amore. Nelle prime puntate Tina ha criticato i ritocchi chirurgici estivi della Galgani, nelle puntate registrate in questi giorni, secondo le anticipazioni riportate da BlastingNews, lo scontro si è accentuato e Tina ha ripetuto un gesto già visto lo scorso hanno, lanciare un secchio d'acqua alla sua nemica. "La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. Infatti, nel corso delle riprese, l'opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l'ennesima volta, un secchio d'acqua addosso a Gemma Galgani".

Lo scorso anno l'opinionista fu molto criticata sui social, il suo gesto a molti era apparso troppo sopra le righe. Secondo quanto si legge in rete, la causa del gesto potrebbe essere stata la sfilata prevista nel programma registrato il 3 ottobre: "Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l'esibizione della Galgani a suscitare l'idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d'acqua".

Nelle scorse ore, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha detto sui social che presto nel programma ci saranno delle novità, molti ipotizzano l'arrivo di un nuovo tronista dopo che Joele Milan è stato cacciato da Maria De Filippi. Il ragazzo è stato scoperto mentre stava provando ad accordarsi con una corteggiatrice, i due volevano frequentarsi fuori dallo studio senza farlo sapere alla produzione.