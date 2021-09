Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia un tronista scoperto a imbrogliare

Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan dallo studio di Uomini e Donne: il ragazzo è stato scoperto mentre stata provando ad accordarsi con una corteggiatrice. I due volevano frequentarsi fuori dallo studio senza farlo sapere alla produzione.

Puntata movimentata quella registrata domenica 26 settembre negli studi di Uomini e Donne. Secondo le informazioni riportate da Il Vicolo delle News, il tronista Joele Milan, nella puntata precedente ha ballato con una delle corteggiatrici, per la precisione con Ilaria. I due, approfittando della musica, si sono sussurrati qualcosa all'orecchio che, naturalmente, non è sfuggito ai microfoni e agli autori che, a quanto pare, nutrivano più di un sospetto sul nuovo tronista.

Joele, 26 anni, originario di Dolo in provincia di Venezia, aveva un piano semplice, peccato che lo ha rivelato in uno studio zeppo di microfoni. Un amico del tronista ha iniziato a seguire Ilaria su Instagram, Joele ha chiesto alla corteggiatrice di ricambiare il follow. In questo modo lei e il tronista avrebbero potuto mantenersi in contatto ed incontrarsi senza le telecamere e all'insaputa della produzione, il tutto in barba al regolamento di Uomini e Donne, che vieta espressamente questo tipo di approcci.

Maria De Filippi all'inizio della registrazione della puntata ha chiesto a tutte le corteggiatrici di sedersi al centro dello studio e ha mandato in onda il filmato del misfatto. Poi, dopo aver riepilogato quello che era venuto fuori dalla registrazione, ha cacciato dal programma Joele Milan, e insieme al tronista anche Irene ha dovuto abbandonare lo studio. Il ragazzo in sede di presentazione ha raccontato che la sua ex lo aveva tradito con il miglior amico. Beatrice, questo il nome della ragazza, lo ha smentito seccamente sui social, dove ha scritto "per sparare tutte queste stro..ate ha la faccia tosta. Si è rivelato la persona di me.da che è sempre stata".