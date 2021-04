Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori onda “Mi sono rotta il c..o” (video)

Oggi Tina Cipollari ha regalato al pubblico di Uomini e Donne un momento di grande divertimento: l'opinionista credendo di essere fuori onda ha urlato 'mi sono rotta il c..o' a qualcuno della redazione del programma.

Tina Cipollari da qualche settimana è assente dagli studi di Uomini e Donne, l'opinionista da alcune puntate si collega solo via Skype, questo perché, come ha spiegato lei stessa, è a Torino per un trasloco molto impegnativo che le sta portando via più tempo del previsto.

Oggi in studio Gemma Galgani, la sua nemica storica, aveva voglia di discutere proprio con lei, questo perché l'opinionista ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha fatto alcune osservazioni che non sono piaciute alla dama piemontese. La Cipollari riferendosi a Gemma ha dichiarato: "Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l'avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius".

Gemma Galgani era pronta alla resa dei conti ma Tina ha preferito rimandare lo scontro perché il collegamento in streaming non glielo permetteva, la Cipollari ha sostenuto che quando alza la voce Skype le fa cadere il collegamento. Poco dopo si è allontanata dal video e ha iniziato a parlare per telefono con qualcuno della redazione del programma credendo di essere fuori onda, il pubblico in studio e da casa l'ha sentita urlare. "Divento una bestia, ok? Mi sono rotta il ca... Non me ne frega niente, devo rimandare la cosa perché devo essere lì".

Maria De Filippiha iniziato a ridere e ha chiesto alla regia di inquadrarla aggiungendo "Senti come urla. Fatemela vedere mentre è al telefono. So anche con chi è al telefono e questa cosa mi fa ridere".