Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela i motivi della sua assenza

Tina Cipollari ha rivelato i motivi della sua assenza dagli studi di Uomini e Donne: l'opinionista si trova a Torino e non per spiare Gemma Galgani

Finalmente oggi Tina Cipollari ha rivelato i motivi della sua assenza dagli studi di Uomini e Donne: l'opinionista si è collegata via Skype e ha spiegato di essere a Torino per un trasloco.

Da alcuni giorni gli affezionati telespettatori di Uomini e Donne si stanno chiedendo come mai in studio manchi un'opinionista, la vivacissima Tina Cipollari è assente e, almeno fino ad oggi, non era stata data nessuna spiegazione, facendo nascere una serie di ipotesi, qualcuno temeva che, visto il periodo, la Cipollari potesse avere problemi di salute.

Oggi finalmente il mistero è stato risolto: Tina Cipollari è a Torino per un trasloco. La rivelazione è stata fatta dalla stessa opinionista, collegatasi al programma via Skype. La Cipollari è rimasta bloccata nel capoluogo piemontese proprio perché il suddetto trasloco si è prolungato più del dovuto. "Sto facendo un trasloco molto impegnativo e ci vorrà ancora qualche giorno". Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di chiedere come mai fosse proprio in quella città e Tina le ha risposto: "Ho scelto Torino perché sto facendo delle indagini, mi sono trasferita direttamente sul posto".

Per coloro che non hanno mai seguito il dating show, Torino è la citta di Gemma Galgani, la storica rivale dell'opinionista, anche se la dama piemontese da qualche mese vive a Roma. Il popolo del web che commenta il programma sui social si chiede come mai la Cipollari abbia deciso di trasferirsi a Torino e, soprattutto, se deciderà di fare la pendolare tra le due città. Per ora Tina ha assicurato che appena terminerà il trasloco tornerà in studio, per il piacere di Gemma Galgani.