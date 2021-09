Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono detti addio, l’annuncio sui social

Doccia fredda per i fan di Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la coppia conosciutasi sul parterre di Uomini e Donne si è detta addio. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio su Instagram in cui l'ex cavaliere ha chiesto il rispetto della loro privacy. Ursula, poco dopo, gli ha mandato una frecciatina attraverso i social.

Sossio Aruta aveva fatto la proposta di matrimonio a Ursula Bennardo in maniera molto insolita, scrivendolo sulla lavagna del Grande Fratello Vip. In realtà le nozze non ci sono mai state, entrambi aspettavano la sentenza di divorzio dai loro precedenti matrimoni, senza contare i problemi dovuti all'emergenza sanitaria.

Le nozze rimandate più volte ora sono state definitivamente annullate. Sossio Aruta con un post su Instagram ha annunciato che la storia d'amore con Ursula è finita per "incompatibilità caratteriali". La rivelazione ha colto di sorpresa i fan della coppia formatasi sul parterre del dating show di Maria De Filippi. Nel post pubblicato da Sossio si legge: "Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali".

La parte finale del messaggio è un invito al rispetto della privacy, Sossio chiede ai suoi fan di non credere alle voci che potrebbero girare in questi giorni "la nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate".

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno una figlia, Bianca, nata l'11 ottobre del 2019. Per il momento l'ex dama non ha pubblicato nessun post ma nelle storie di Instagram, rispondendo ad un fan che le diceva che l'amore non è un gioco, ha scritto "purtroppo c'è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia".