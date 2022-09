Uomini e Donne, slitta l'esordio: ecco quando inzierà

Falsa partenza per Uomini e Donne che, a differenza di quanto annunciato, non inizierà il 19 settembre. I fan del programma, comunque, dovranno aspettare solo ventiquattro ore, per rivedere il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne slitta per la coincidenza con i funerali di Elisabetta II che si terranno proprio il 19 settembre, questo ha costretto Mediaset a rivedere il palinsesto per dare spazio ai servizi del TG5. L'ufficializzazione dello spostamento è arrivato con un post sulla pagina ufficiale di Instagram del programma, nella caption si legge: "Siete pronti per questa nuova stagione di Uomini e Donne? Vi aspettiamo da martedì 20 settembre alle 14.45 su Canale 5 con la prima puntata, non mancate!".

Solo un giorno in più di attesa per conoscere i nuovi tronisti e le nuove troniste del programma annunciati ufficialmente nelle scorse settimane. Sul trono maschile siederanno Federico Dainese e Federico Nicotera, Dainese, di professione odontotecnico, è stato tra i corteggiatori di Veronica Rimondi.

Le nuove troniste sono Lavinia Mauro e Federica Aversano, anche quest'ultima è un volto noto agli spettatori del dating show, nell'ultima edizione e stata tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri che, alla fine del suo percorso, scelse Valeria Cardone, ma la storia tra i due è già finita.