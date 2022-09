Uomini e Donne: Federico Dainese e Federico Nicotera sono i nuovi tronisti (Video)

Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5 e oggi sono stati rivelati i due tronisti di quest'edizione: Federico Dainese e Federico Nicotera. Come per le ragazze, anche in questo caso uno dei due ha già partecipato al dating show, Dainese, di professione odontotecnico, è stato tra i corteggiatori di Veronica Rimondi.

Federico Nicotera ha 25 anni, nato a Roma e di professione ingegnere aeronautico, arriva nel programma di Maria De Filippi per costruirsi una famiglia. Nella sua presentazione ha detto "La vita mi ha fatto crescere molto in fretta, ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina ma saperla voltare. Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato. Sono Federico, ho 25 anni e sono un ingegnere aeronautico, mi occupo di rendere il veicolo conforme e mi occupo della loro manutenzione. E' un lavoro di grande responsabilità vedere l'aereo che decolla dopo averci messo le mani è una soddisfazione grandissima".

Dopo aver parlato del suo lavoro, Federico N. ha svelato alcuni dettagli sulla sua famiglia accennando al suo desiderio di crearsene una: "Mia madre è stata il mio punto di riferimento fin da piccolo io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura e non si ferma mai. Ho due sorelle. Con mia sorella maggiore abbiamo un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi e poi c'è la piccolina, la stella di casa, 'la ballerina

'", non ho nominato mio padre perché non ho rapporto con lui, non ho avuto una figura paterna su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni che non uso la parola papà....Ho dovuto fare l'uomo di casa. Sono una persona molto esigente. Sono un po' fumantino, intento a "sbroccare"... sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Una donna che possa essere presente ma nello stesso tempo mi sfugga. Mi piacerebbe avere una famiglia..."

Il secondo tronista a presentarsi è Federico Dainese, da Genova, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, nella sua presentazione ha rivelato di lavorare come odontotecnico, professione in cui ha seguito le orme del padre: "Ciao sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l'odontotecnico, sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre. Mio padre, nel suo settore, è molto forte. Lui è il mio capo supremo. Mio padre sul lavoro è molto severo, io inizio a lavorare alle 08:30, una volta sono arrivato alle 08:32 e mi ha mandato a casa. Mi ha detto 'Non presentarti mai più al lavoro' Mi chiama sempre Cimabue, perché faccio una cosa giusta e ne sbaglio due. Non mi dice mai bravo, perché pensa che possa montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo".

Dopo aver parlato del suo rapporto con il padre, Federico D. raccontare come si relaziona con la madre e con le donne: "Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po', ho sempre il pranzo pronto. Ho la cena pronta dopo gli allenamenti di pallanuoto. Un po' mi vergogno, ma a 25 anni mi rifà ancora il letto. Amo mangiare. Mi piace talmente tanto mangiare che quando mangio sudo. Perché sono emozionato, mi piace veramente tanto mangiare. Gioco a pallanuoto e ho vinto uno scudetto con la mia squadra che sono anche una famiglia. Con le donne divento un 'sottone' quando mi innamoro, quando mi piace una persona do tutto ma lo prendo sempre a quel posto. Spero di trovare una persona per quello che sono e non per quello che ho e faccio. Spero di trovare una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho e quello che faccio".