Uomini e Donne, Roberta Giusti ha fatto la sua scelta

A Uomini e Donne il percorso di Roberta Giusti è finito: la tronista ha scelto di uscire dal programma con Samuele Carniani, uno dei due corteggiatori rimasti sul parterre del programma.

La puntata è stata registrata ieri e le anticipazioni sono state fornite sul web dal portale ilvicolodellenews.

Nei giorni scorsi su Canale 5 è andata in onda la 'scelta' di Andrea Nicole Conte che ha lasciato il programma con Ciprian Aftim, una puntata che ha sollevato numerose polemiche perché i due ragazzi, dopo aver violato il regolamento incontrandosi senza telecamere e senza avvisare la redazione, sono stati insultati in maniera esagerata da Tina Cipollari e Gianni Sperti (non si esclude che Andrea Nicole possa denunciare i due opinionisti).

La partecipazione di Roberta Giusti come nuova tronista di Uomini e Donne è stata rivelata nel mese di agosto, la ragazza in quell'occasione aveva detto di cercare persone con una forte personalità e di odiare quelle narcisiste. Roberta è andata via in maniera più tranquilla rispetto ad Andrea Nicole, anche se c'è stato un colpo di scena che ha lasciato stupiti molti di quelli che hanno letto le anticipazioni. Sul parterre del dating show erano rimasti solo due corteggiatori Samuele Carniani e Luca Salatino: la maggior parte degli spettatori pensava che la romana avrebbe scelto Luca, le esterne che si erano viste avevano convinto il pubblico del programma che tra i due ragazzi ci fosse più chimica. Roberta invece ha sorpreso tutti scegliendo Samuele Carniani.

Il corteggiatore scelto dalla tronista ha 22 anni ed è originario di Arezzo e, dopo essersi diplomato in un Istituto Tecnico della sua città, ha cominciato a lavorare nell'azienda familiare che realizza confezioni in pelle. Samuele spesso sfila come modello sulle passerelle.

Attualmente sul trono di Uomini e Donne siede solo Matteo Ranieri che in passato ha partecipato al programma come corteggiatore dell'attuale gieffina Sophie Codegoni.