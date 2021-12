Uomini e Donne: Andrea Nicole lascia il programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti la insultano

Puntata caotica oggi a Uomini e Donne con l'addio di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim e la reazione sproporzionata di Tina Cipollari e Gianni Sperti: i due ragazzi hanno ammesso in studio, di propria spontanea volontà, di aver infranto il regolamento del dating show e i due opinionisti li hanno ricoperti di insulti, andando ben oltre il semplice rimprovero.

L'arrivo di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne quest'estate è stato considerato una sorta di fiore all'occhiello per il programma di Maria De Filippi, la ragazza, 29 anni, sette anni fa, nel 2014, ha concluso il suo percorso di transizione da uomo a donna. Oggi l'avventura di Andrea Nicole nel dating show si è conclusa nel peggiore dei modi, lasciando uno strascico di polemiche in cui i due opinionisti del programma si sono fatti prendere la mano, mentre Maria De Filippi ascoltava in silenzio.

La polemica è nata per una grave violazione del regolamento del programma, Ciprian Aftim è andato a trovare Andrea Nicole a casa, i due dopo aver chiacchierato hanno passato la notte insieme, in realtà la ragazza avrebbe dovuto subito avvisare la redazione. I due hanno raccontato la loro notte d'amore una volta al centro del parterre di Uomini e Donne. Uno solo l'errore commesso, a detta loro, che ha scatenato la reazione di Gianni e Tina: gli opinionisti storici del programma hanno detto ai due ragazzi qualsiasi cosa: "State zitti entrambi perché dalla vostra bocca non può uscire niente di credibile, siete due disonesti" ha detto Sperti, che poi si è rivolto ad Andrea Nicole "soprattutto dopo tutto quello che la redazione ha fatto per te". Sperti irrefrenabile ha attaccato la ragazza sul piano personale dicendole "sei l'esempio di una persona non per bene".

Anche Tina Cipollari si è accodata al suo collega e, sempre rivolta ad Andrea Nicole, ha detto "siete disonesti a prescindere da tutto. A me tu Andrea non sei mai piaciuta, ti ho sempre sentita negativa e non mi sono sbagliata. C'era qualcosa che non andava. Sei fasulla e questa è una scelta finta". I due ragazzi hanno ammesso l'errore ma hanno tenuto a sottolineare che non si erano mai visti lontano dalle telecamere della redazione. Alla fine è intervenuta anche Maria De Filippi, rimasta fino a quel momento in silenzio, che ha rimproverato Ciprian per aver messo la ragazza di cui si dice innamorato in questa situazione. La De Filippi non vede un grande futuro per questa coppia e, rivolgendosi ad Andrea Nicole ha detto "Non faccio previsioni ci credo molto perché a mio parere una persona che ti vuole e ti vuole bene aspetta la mattina dopo per vederti".