Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna nel programma e parla della fine con Ida Platano

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Ida Platano: il cavaliere è tornato al Trono Over e ha raccontato il motivo per cui si è lasciato con la dama che aveva conosciuto proprio al dating show.

La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è stata una delle più controverse del Trono Over degli ultimi anni. I due si sono lasciati e ripresi numerose volte fino a quando hanno deciso di abbandonare il programma e andare a vivere insieme. Purtroppo la loro relazione non è durata molto, tanto che Riccardo ha deciso di tonare al programma di Maria De Filippi. Guarnieri è stato messo al centro dello studio mentre la conduttrice ha chiesto alla regia di mandare in onda una clip che riassumeva la storia del cavaliere con Ida.

Maria ha chiesto a Riccardo di raccontare il motivo per cui la storia con Ida era naufragata: "La convivenza è durata tutto il periodo della precedente emergenza sanitaria ovvero per circa 2 o 3 mesi. La situazione non era bella neanche per me. Tre mesi solo a casa sua. Passavo molto tempo in una camera, bruttissimo". In un'intervista al magazine del programma aveva precisato: "Da quando il 5 maggio ho lasciato Brescia, sono sempre stato solo io a cercare Ida per tentare di portare avanti la nostra relazione. Poi è vero che lei mi ha richiamato dopo tanto tempo, quando ormai era inutile". I litigi tra i due sono stati causati da una persona, probabilmente una dama del programma, che ha raccontato a Ida di un presunto tradimento di Riccardo.

Alla fine della discussione Maria De Filippi ha annunciato che Riccardo ha deciso di tornare nel programma come single, le parole della conduttrice hanno sorpreso le persone presenti in studio, in particolare l'opinionista Gianni Sperti che ha detto di essere contento del ritorno di Riccardo. Maria ha chiesto un parere di Roberta Di Padua, che in passato si era detta innamorata del Guarnieri, la dama ha risposto "Normale, bene". Alla fine Riccardo, rispondendo a una domanda di Maria, ha detto di essere interessato a Giulia e l'ha invitata a ballare al centro dello studio.