Uomini e Donne anticipa la prima puntata del 2021: quando torna il programma di Maria Di Filippi

Uomini e Donne ha deciso di accontentate i suoi fan e anticipare la prima puntata del 2021: giovedì 7 gennaio anzichè l'11 dello stesso mese come comunicato prima della pausa natalizia.

Nella puntata registrata i due tronisti rimasti, Davide Donadei e Sophie Codegoni, sfoltiranno ancora di più la rosa dei loro corteggiatori: la tronista deciderà di far a meno di Antonio Borza, qualcosa nell'atteggiamento dello studente di giurisprudenza non l'ha convinta, in studio rimarrà Matteo Ranieri, l'atleta di Grappling sembra stia riuscendo a farsi strada nel cuore di Sophie.

Il tronista Davide Donadei potrebbe essere prossimo alla scelta: il salentino ha lasciato in studio due corteggiatrici, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, che in questo momento si dividono anche il consenso del pubblico che commenta il programma sui social.

Nel trono Over la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani che sta vivendo la sua storia d'amore con Maurizio Guerci; parlando del suo rapporto con il cavaliere, a Novella 2000 Gemma ha detto: "Sono molto felice. Maurizio è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Me ne sono accorta subito. Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare. Ho sentito una grande emozione dentro di me".