Uomini e Donne Over: morta Maria S per Covid e aneurisma cerebrale

Lutto a Uomini e Donne Over: è morta Maria S, ex dama del Trono Over, era stata ricoverata per il Covid-19 e le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Uomini e Donne Over è in lutto: è morta Maria S una delle dame della stagione 2014/2015. la donna era stata ricoverata per il Covid-19 e dopo è stta colpita un aneurisma cerebrale. L'annuncio è stato dato sui social dalla dama Anna Tedesco.

Maria S. è stata una dei personaggi che hanno caratterizzato la stagione 2014/2015 del Trono Over di Uomini e Donne, per questo la sua morte è stata accolta con grande tristezza da tutti i fan del programma di Maria De Filippi. La notizia è stata diffusa da un'altra dama del Trono Over di Uomini e Donne: Anna Tedesco ha salutato Maria nelle sue storie di Instagram "Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria".

Maria S era stata ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo che era risultata positiva al Covid-19. Le sue condizioni erano risultate subito preoccupanti ma è stato l'aneurisma cerebrale a darle il colpo di grazia. Nel blog di Uomini e Donne si legge: "Posso dire che è tutto vero. Lei ha avuto il Covid poi l'ha colpita un aneurisma cerebrale. Le più sentite condoglianze di tutto lo staff alla famiglia di Maria.".

La dama in poco tempo era diventata una delle preferite del pubblico grazie anche ai suoi modi genuini. Nel cuore dei fan del programma è ancora vivo il ricordo della sfuriata fatta contro un cavaliere che l'aveva offesa: Maria S. gli gridò "mettiti in ginocchio", diventato in poco tempo un meme che gira ancora sui social.