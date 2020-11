Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: dichiarazione shock su Veronica

Oggi Nicola Vivarelli ha lasciato Uomini e Donne ma prima di andare via ha voluto stupire il pubblico: il 26enne ha chiesto di fare il suo ultimo ballo con Gemma Galgani e poi ha fatto una rivelazione shock su Veronica.

Nicola Vivarelli è arrivato a Uomini e Donne durante le settimane in cui il programma si è trasformato in Corteggia con le parole' e Gemma Galgani chattava con i suoi corteggiatore senza averli mai incontrati. Nicola aveva iniziato a corteggiare Gemma suscitando numerose polemiche, tra lui e la dama torinese ci sono circa 44 anni di differenza.

Pochi giorni fa Nicola aveva informato i follower che avrebbe lasciato Uomini e Donne per tornare al suo lavoro, il giovane è terzo ufficiale della marina mercantile. Oggi pomeriggio è andata in onda la puntata in cui Nicola comunica ufficialmente la sua decisione a Maria De Filippi e alle dame, in particolare a Veronica e Angelica. Nicola al centro dello studio ha parlato del suo rapporto con le due donne raccontando che la sera prima ha incontrato Veronica dopo essersi visto con Angelica che è scoppiata in lacrime scappando dallo studio.

Veronica al centro dl parterre ha confermato che Nicola le piace ma di non essere disposta ad aspettarlo. "ho bisogno d'innamorarmi di qualcuno che sia presente", ha detto alludendo alla prossima partenza del giovane ufficiale. L'affermazione della dama non è piaciuta a Nicola ma anche il cavaliere Armando Incarnato ha accusato Veronica di essere falsa perché vuole rimanere davanti alle telecamere del dating show nonostante le piaccia Nicola. La discussione nello studio si è animata è alla fine Nicola ha confessato che con Veronica non ci sono stati solo baci ma sono andati a letto inseme. La dichiarazione di Varelli fa scooppiare il caos in studio mentre Veronica smentisce Nicola.

Nicola prima di lasciare il Trono Over ha voluto ballare per l'ultima volta con Gemma Galgani, un modo simpatico per chiudere la sua partecipazione al programma e fare pace con la dama torinese con cui i rapporti erano diventati molto freddi.