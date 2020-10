Uomini e Donne, Nicola Vivarelli lascia il programma e l’Italia

Uomini e Donne perde Nicola Vivarelli: l'ex corteggiatore di 26 anni di Gemma Galgani ha deciso di lasciare il programma. Il ragazzo è ufficiale della marina mercantile e ha deciso di tornare al suo lavoro che lo porterà fuori dall'Italia.

Nicola Vivarelli ha conosciuto Gemma, 70anni, durante le due settimane in cui il dating show si reinventò nella versione 'Corteggia con le parole'. Dalla sua prima apparizione in studio aveva suscitato numerose polemiche, tra lui e la dama torinese ci sono circa 44 anni di differenza, molti pensavano che Nicola fosse approdato al programma di Maria De Filippi solo per farsi pubblicità.

Tra Nicola e Gemma l'amore, come era prevedibile, non è sbocciato complice la pausa estiva e l'intervento di chirurgia estetica della Galgani. Ora Vivarelli ha deciso di tornare al suo lavoro sulle navi e lo ha annunciato nelle sue storie d'Instagram dove ha scritto: "Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave", aveva detto l'ex corteggiatore dall'aeroporto di Firenze, pronto a prendere l'aereo che lo avrebbe condotto lontano dall'Italia.

Poco dopo il terzo ufficiale della marina mercantile ha informato i follower che il suo viaggio è stato rimandato di pochi giorni "Ciao ragazzi ci sono delle novità. Dovevo essere già dentro l'aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina. Praticamente referto medico negativo, tutto negativo...Arrivo al check in e mi chiedono questo swap test, il cui risultato arriva dopo 72 ore, ma io non ho ricevuto nulla. Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni sì, vedremo quello che succede".