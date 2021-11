Uomini e Donne: morto Riccardo Francesco Ravalli, ex cavaliere del Trono Over, aveva 39 anni

Riccardo Francesco Ravalli del Trono Over di Uomini e Donne è morto: l'ex cavaliere, 39 anni, è stato vittima di un incidente stradale sulla A22 ieri, 10 novembre 2021.

Riccardo Francesco Ravalli di Uomini e Donne è morto: l'ex cavaliere del Trono Over ha avuto un incidente sulla A22, il furgone che guidava si è schiantato contro un camion nella mattinata del 10 novembre 2021.

Riccardo Francesco Ravalli era noto al pubblico televisivo per essere stato uno dei cavalieri del dating show di Maria De Filippi. Era nato a Catania 39 anni fa ma viveva in Toscana a Pieve a Nievole, un piccolo comune della provincia di Pistoia. Secondo le informazioni diffuse, il furgone guidato da Ravalli viaggiava sull'Autobrennero, precisamente nella corsia di sinistra nel tratto tra Reggiolo e Pegognaga, in quel momento il traffico era rallentato e c'erano incolonnamenti, l'ex cavaliere si è schiantato con violenza con il suo mezzo contro un camion.

I soccorritori giunti sul posto hanno capito subito che le condizioni del Ravalli erano gravissime, il vano guida era distrutto e per estrarre Riccardo Francesco dal suo furgone è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Guastalla e Carpi, degli operatori della Croce Rossa di Reggiolo oltre all'elisoccorso di Parma.

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, Riccardo Francesco Ravalli aveva corteggiato Daniela Di Napoli, la loro conoscenza era rimasta a livello di amicizia e il sentimento non era mai sbocciato. Il Ravalli dopo qualche mese aveva abbandonato il programma. Da giovane si era diplomato all'Istituto alberghiero Martini di Montecatini Terme, in passato aveva gestito l'albergo Casa Rossa di Montecatini.