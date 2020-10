Uomini e Donne, Maria De Filippi zittisce Simone Bolognesi: “Stendiamo un velo pietoso”

Maria De Filippi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ha zittito Simone Bolognesi con uno 'stendiamo un velo pietoso'. La conduttrice ha dato anche dei consigli sul corteggiamento a Beatrice.

Simone Bolognesi e Daniela avevano iniziato a frequentarsi nelle scorse settimane ed entrambi sembravano interessati ad approfondire la conoscenza. Nella scorsa puntata l'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha deciso d'interrompere improvvisamente il suo rapporto con Daniela usando delle giustificazioni che non sono piaciute al pubblico. Mentre i due si confrontavano è intervenuta la dama Valentina dicendo che anche lei sta frequentando Simone e la loro conoscenza sempre procedere bene.

Simone Bolognesi aveva raccontato che con Daniela c'è stato un rapporto intimo che ha fatto diminuire il suo interesse per la dama. Oggi Simone ha insistito dicendo che con Daniela ha avuto più di un incontro intimo, uno di questi è stato consumato in un locale, la dama ha smentito e Maria De Filippi ha stigmatizzato il comportamento di Daniele con un laconico: "Stendiamo un velo pietoso". Anche Gianni Sperti ha attaccato Simone accusandolo di voler far passare Daniela come una donna che si da facilmente ai corteggiatori del parterre del dating show.

Poco dopo Maria De Filippi ha voluto dare dei consigli a Beatrice, la corteggiatrice di Davide Donadei. I due sembrano attratti l'uno dall'altro ma oggi il tronista ha voluto ballare con una nuova corteggiatrice. Maria De Filippi ha chiesto cosa ne pensasse Beatrice che ha risposto "mi sembra una scelta giusta". La conduttrice meravigliata dalla risposta le ha chiesto se stava frequentando qualcun altro fuori dal programma e la ragazza le ha detto che è presa solo da Daniela. A questo punto Maria ha voluto darle qualche consiglio che vale sia per il rapporto con Daniele che con altri ragazzi. "non bisogna dare mai troppa sicurezza ai ragazzi .- nello specifico a Daniele - sempre meglio alimentare un poco di curiosità".