Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa per via di Nicola: “Fatevi delle domande prima di bollare le donne”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne la conduttrice Maria De Filippi è apparsa furiosa con le dame in studio a causa del cavaliere Nicola: la presentatrice ha perso le staffe quando l'uomo ha detto alle altre donne con cui stava uscendo che Valentina è una poco di buono. Il motivo? La donna al primo appuntamento gli ha proposto di passare la notte insieme per ben due volte.

Il trono over regala ai suoi telespettatori puntate sempre ricche di spunti e molto dinamiche, oggi a perdere le staffe non è stata la solita Tina Cipollari ma addirittura Maria De Filippi. Al centro del parterre c'era Nicola che sta uscendo con tre dame contemporaneamente: Roberta, Carlotta e la nuova dama Valentina, cosa ampiamente consentita dal format del programma.

Durante la prima uscita di Nicola e Valentina è stata la donna a fare delle avance al cavaliere chiedendogli di finire la serata passando la notte insieme, sembra che dopo il primo rifiuto di Nicola "io non faccio queste cose", la dama gli abbia inviato un messaggio dandogli una seconda opportunità, anche questa rifiutata.

La sera successiva Nicola è uscito con Roberta Di Padua e le ha raccontato di quanto accaduto, dicendosi profondamente turbato e dandole della poco di buono. Roberta ha raccontato tutto alla sua collega ed alla redazione facendo scoppiare la bufera in studio. Nicola si è vantato di essere una brava persona, che non va a letto con una donna la prima volta che ci esce "perché se lo faccio perdo la tua stima e domani non mi guardi con gli stessi occhi".

Qualcuno dal pubblico ha applaudito il cavaliere e anche Valentina Autiero ha preso le sue parti, cosa che ha fatto infuriare Maria De Filippi, solitamente molto calma: "Vorrei chiarire: quello che lui dice a Roberta è che Valentina non gli piace perché è facile. Non ce l'ho con lui, non la conosco, ma nel momento in cui si vanta di essersi tirato indietro e lo va a dire a Roberta, io non riesco a capire come voi potete applaudire lui! Tu vai a dire a Roberta che Valentina è molto leggera, e un signore non lo racconta! Non puoi fare il santo e poi andare da Roberta a raccontare di Valentina, siccome nessuno è santo non iniziare a farlo tu perché caschi male! E voi dietro che l'accusate subito: 'è facile', basta, bollata! Ma fatevi una domanda prima di bollare subito un'altra donna".

Subito dopo l'opinionista Gianni Sperti ha ricordato a Valentina Autiero che non può etichettare le sue colleghe perchè anche a lei in passato è capitato di esporsi nelle uscite con altri cavalieri. Alla fine Maria ha chiesto a Roberta, Carlotta e Valentina se volessero continuare la loro conoscenza con Nicola, la risposta è stata un triplice no.