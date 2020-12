Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Valentina Dartavilla: "Hai preso in giro la redazione"

Puntata turbolenta quella di oggi di Uomini e Donne, Maria de Filippi ha accusato Valentina Dartavilla di aver ingannato la redazione, la conduttrice si è anche sfogata contro le ex dame ed ex cavalieri che scrivono sui social cattiverie contro il programma.

Oggi Valentina Dartavilla è stata sbugiardata da Maurizio durante la puntata di Uomini e Donne che ha visto Maria De Filippi perdere le staffe nei confronti della stessa Valentina e di ex protagonisti di Uomini e Donne. Tutto è partito quando Maurizio è andato a prendere il suo telefonino per provare che Valentina stava ingannando il programma. Sul cellulare del cavaliere c'erano dei messaggi che la dama si era scambiata in passato con Costantino.

Valentina, nei messaggi letti anche da Maria, chiedeva a Costantino di tacere sul loro incontro, anzi di mentire. La dama suggeriva al suo cavaliere di dire agli autori che durante il loro incontro avevano visto un film evitando di raccontare che avevano avuto dei rapporti intimi. Maria rivolgendosi a Valentina le dice che il suo comportamento è imbarazzante tanto più che nel corso della trasmissione si scopre che la dama si era accordata con Nicola M.: i due avevano deciso di uscire insieme dal programma quando lui sarebbe rientrato.

Maria De Filippi è apparsa molto arrabbiata con Valentina che ha preso in giro sia la redazione che Maurizio: "Hai mentito prima tante volte che non diventi più credibile", le dice. La conduttrice ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro le ex dame ed ex cavalieri che non riuscendo a tornare in studio decidono di mettere in cattiva luce il programma e gli autori sui social: "Ci sta gente della redazione che è rimasta male, è normale che la redazione privilegi chi merita di stare in TV. Chi ha preso in giro la redazione viene allontanato più facilmente".