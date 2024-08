Uomini e donne: Manuela Carriero e Carlo Marini stanno insieme? La risposta dell’ex tronista non lascia dubbi

L'ex tronista ed il suo corteggiatore sono stati visti insieme in un locale marchigiano, ecco come stanno le cose tra i due protagonisti del dating show si Maria De Filippi.

Manuela Carriero di Uomini e donne, sta trascorrendo le sue vacanze a San Benedetto del Tronto, dove ha vissuto un incontro inaspettato con Carlo Marini, suo corteggiatore nel dating show, con cui aveva avuto attriti durante il programma. In una recente intervista a Fanpage, Manuela ha raccontato i dettagli di questo incontro casuale avvenuto in un lido della località marchigiana.

Un incontro inaspettato e il chiarimento tra Manuela e Carlo

Secondo quanto riferito dall'ex tronista, l'incontro è avvenuto durante una serata con amici. "Sono in vacanza a San Benedetto del Tronto da quattro, cinque giorni in compagnia di amici. Lui probabilmente, essendo della zona, avrà visto le storie su Instagram. Non lo so, è una mia idea, un mio pensiero".

"Ero in uno storico lido qui in zona e c'è stato questo incontro casuale", ha spiegato l'ex tronista. Carlo Marini, infatti, si sarebbe avvicinato a Manuela per confrontarsi su alcune parole poco lusinghiere che la donna aveva espresso nei suoi confronti durante la sua partecipazione come tentatore alla recente edizione di Temptation Island.

Carlo Marini a Uomini e donne

"Si è avvicinato e ha esordito dicendomi che avevo parlato proprio male di lui. Gli ho risposto che ho detto quello che pensavo e lui ha replicato dicendo che solo ora, a distanza di tempo, ha capito i miei comportamenti e le mie reazioni durante il programma", ha raccontato Manuela. Dopo questo breve scambio, Carlo avrebbe salutato cordialmente le amiche della ragazza, complimentandosi con loro.

Nonostante il clima caotico della serata, l'ex tronista ha rivelato che l'incontro è stato per lei positivo, permettendo loro di chiarire alcuni malintesi. "Mi ha fatto molto piacere rivederlo per potermi chiarire con lui su alcune cose. C'era musica alta, confusione, per questo abbiamo avuto poco tempo per confrontarci adeguatamente", ha aggiunto.

Per quanto riguarda il futuro, Manuela ha lasciato aperta la possibilitàdi rivedere Carlo, raccontando che i due si erano già scambiati messaggi in passato senza però riuscire a incontrarsi. "Non lo vedevo dal Trono. Quattro mesi dopo la fine del programma, mi aveva scritto su Instagram per vederci per un saluto, ma la cosa non è andata in porto. Se ci rivedremo? Siamo rimasti che ci risentiremo", ha concluso.

Nell'ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, Carlo Marini è stato il tentatore di Martina De Ioannon, arrivata nel villaggio dei sentimenti con Raul Dumitras. I due fidanzati sono usciti da single lei, durante il falò di confronto ha confessato di non essere più innamorata del suo fidanzato. Il flirt tra Martina ed il tentatore una volta finito il docu-reality è durato poco, e i due hanno preso strade diverse.