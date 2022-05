Uomini e Donne: Luca Salatino ha scelto Soraia Allam ma i fan temono che sia già finita

Oggi è andata in onda la scelta di Luca Salatino: il tronista di Uomini e Donne ha lasciato il programma con la corteggiatrice Soraia Allam. La puntata però è stata registrata settimane fa e i due sarebbero già in crisi, secondo gli indizi raccolti dai fan sui social.

Nel pomeriggio di oggi si è concluso il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il giovane, prima corteggiatore e poi tronista del programma, si è trovato a scegliere tra le due ultime corteggiatrici rimaste sul parterre, ovvero Soraia Allam e Lilli Pugliese. Nonostante le belle parole spese dal tronista per Lilli "ho conosciuto la parte più bella di te. Credo di aver trovato una donna con valori, hai fatto uscire il meglio di te", alla fine Luca ha scelto Soraia.

Luca e Soraia hanno lasciato lo studio insieme, come abbiamo detto la puntata è stata registrata ed una clausola contrattuale vieta ai due di mostrarsi sui social come coppia, anche se gli è permesso frequentarsi. La coppia, invece, dopo i primi due giorni, ha preso strade diverse. Lei è corsa da Federica Aversano, conosciuta nel corso del dating show. Luca, invece, ha pubblicato diverse storie con Matteo Ranieri, anche lui tra i protagonisti di questa parte di Uomini e Donne.

Soraia, nelle ultime ore, nelle sue storie di Instagram ha scritto: "C'è una citazione che ricordo a me stessa, perché mi aiuta molto, quando la rievoco: Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all'ambiente che lo circonda?" e poi, dopo un'altra serie di riflessioni, ha aggiunto "Ma se non stiamo crescendo se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto... qual è il tuo ambiente? Con chi stai parlando? Quali profili stai scorrendo? Di cosa sei pieno nel tuo feed? Di cosa parla costantemente la tua mente? Anche se si tratta del tuo corpo. Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno".

Parole enigmatiche che, secondo i fan, si riferiscono al tronista e nascondono una crisi del rapporto tra Luca Salentino e Soraia Allam, la loro storia, come il fiore della corteggiatrice, sembrerebbe non essere sbocciata.