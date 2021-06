Uomini e Donne, spunta l'audio di Jessica Antonini su Davide Lorusso: “Lui non lo sa ma è gay”

Riccardo Signoretti smaschera Jessica Antonini di Uomini e Donne: il direttore di Nuovo ha pubblicato l'audio dell'intervista in cui l'ex tronista ha detto che il suo ex Davide Lorusso è gay. Jessica aveva sempre negato di aver pronunciato quelle parole.

Jessica Antonini e Davide Lorusso avevano lasciato Uomini e Donne lo scorso ottobre, la loro storia è terminata all'improvviso a maggio. Subito dopo la rottura l'ex tronista ha rilasciato un'intervista alla rivista di Uomini e Donne dove ha detto che Davide l'avrebbe lasciata "di punto in bianco, senza delle valide motivazioni". Pochi giorni fa ha fatto scalpore un'intervista della Antonini al settimanale Nuovo, dove, parlando di Davide, ha detto "Ho chiuso con lui. Non lo sa, ma è gay". Una dichiarazione che ha suscitato notevoli polemiche e dalla quale l'ex tronista ha provato a smarcarsi accusando il settimanale di aver travisato le sue parole.

Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, già nella giornata di ieri aveva confermato le parole di Jessica, ma vista l'insistenza della tatuatrice romana, ha voluto tutelare la credibilità del settimanale che dirige pubblicando l'audio della parte incriminata dell'intervista.

Sul profilo ufficiale di Instagram ha scritto "Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell'intervista in edicola su Nuovo che chiarisce ogni dubbio". Nell'audio si sente Jessica dire "Secondo me Davide dentro di lui è gay, ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo, gli ho detto che se così fosse non ci vedrei niente di male", parole che questa volta la Antonini non potrà smentire.